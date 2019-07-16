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Дата распечатки: 16.07.2019 10:12
 
16.07.2019 08:44 Фото

Концерт Thirty Seconds To Mars в Минске

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Американская группа Thirty Seconds To Mars выступила 15 июля в Минске на "Чижовка-Арене".

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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