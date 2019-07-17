Представитель поставщика фейерверков: Следствие сваливает вину на наших сотрудников

Минск, 17 июля. В обязанности граждан РФ, задержанных в ходе расследования взрывов салюта ко Дню Независимости, не входила подготовка снарядов к запуску, заявил технический директор российской компании ОАО "Пиро-Росс" Константин Шаповалов в интервью МИА "Россия сегодня".

"Мы считаем, что следствие сваливает вину на наших сотрудников, потому что в задачу ребят не входила подготовка снарядов к запуску. В их задачу входило: запись программы салюта на пульты программирования, настройка аппаратуры запуска и отслеживание запуска для оказания какой-то технической помощи. У нас нет с ними связи. У нас нет никакой информации, как и что они делали. На каждый салют мы отправляем кого-то от своей компании. Эти ребята в Минск приехали первый раз", — сообщил Шаповалов.

Он отметил, что не имеет связи с задержанными сотрудниками. "У нас нет никаких обращений, ничего с белорусской стороны. Единственное, мы наняли адвокатов и готовим свои материалы. Для поддержки семей мы обратились в Министерство иностранных дел, поддерживаем связь с консулом. Делаем все, что возможно. Но к каким-то официальным расследованиям мероприятия нас просто не привлекают. Пока идет все через адвокатов", — заявил представитель компании.

Вечером 3 июля во время праздничного салюта в Минске произошло четыре взрыва снарядов для фейерверка, вследствие чего ранения получили не менее 10 человек, сообщал ранее Следственный комитет. Одна женщина скончалась на месте происшествия. СК возбудил дело по ч. 2 ст. 299 УК (нарушение правил обращения со взрывоопасными веществами, пиротехническими изделиями, повлекшее по неосторожности смерть человека).

На следующий день были задержаны двое подозреваемых — представители российского предприятия — поставщика фейерверков. 28-летний и 25-летний мужчины прибыли в Беларусь специально для оказания технической и другой помощи при подготовке к праздничному салюту. Всего по делу проходят четыре человека, двум предъявлены обвинения, двое находятся в статусе подозреваемых.

По данным следствия, они "допустили нарушение порядка работы с фейерверочными изделиями", "а именно осуществляли механическое воздействие на заряды пиротехники при заряжании мортир, не предусмотренное правилами обращения с ними".