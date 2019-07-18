Лукашенко — Западу: Вы с нами еще за последнюю войну не рассчитались, так что поаккуратней с правами человека и демократией

Минск, 18 июля. Выступая на форуме регионов в Санкт-Петербурге 18 июля, Александр Лукашенко рассказал о том, как реагирует на критику Запада по ситуации с правами человека и демократией.

Трансляцию мероприятия вел телеканал 360.

"Когда нас на Западе критикуют — раньше больше, сейчас немножко меньше, но это не потому, что у них совести больше появилось, — я им говорю: вы еще с нами не рассчитались за ту последнюю войну, которая порождена была вами на нашей территории. А мы еще от той тяжелой войны за эти семь десятилетий не восстановились. Поэтому вы поаккуратней с правами человека, демократией и прочей критикой, которую мы слышим, порой необоснованно, в наш адрес", — заявил Лукашенко.



После этих слов зал зааплодировал.



Лукашенко подчеркнул, что Беларуси и России "нечего стыдиться за свою историю". "Мы ее должны свято оберегать. Это наше величайшее достояние. Здесь на героической ленинградской земле еще раз хочу сказать: для нас, белорусов, память о той войне священна", — сказал он.

Лукашенко назвал белорусов и ленинградцев самыми пострадавшими во время Второй мировой войны. "Пусть не обидятся на меня другие народы, но я считаю, что белорусы и ленинградцы пострадали в годы Великой Отечественной войны больше других народов, — заявил он. — Мы больше, чем кто-либо, вместе с ленинградцами находились под оккупацией и все тяготы этой войны вынесли на своих плечах. И тот Санкт-Петербург, Ленинград, ныне возродившийся, меня просто поражает".