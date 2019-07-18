Минское "Динамо" первым из белорусских клубов покинуло еврокубки

Минск, 18 июля. Минское "Динамо" стало первым белорусским клубом, выбывшим из розыгрыша футбольных еврокубков-2019/20.

18 июля в ответном матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы команда Сергея Гуренко со счетом 1:2 проиграла на своем поле латвийской "Лиепае", которой руководит бывший главный тренер национальной сборной страны Александр Старков (голы: вратарь Ралькевичс, 90+1, автогол — Спэтару, 10, Додо, 70). Первая встреча соперников в Латвии завершилась вничью 1:1 (Икауниекс, 12, с пенальти — Капленко, 88).

Статистика матчей (подсчет УЕФА): удары по воротам — 12:10 в пользу "Динамо" во второй игре (12:6 — в первой), из них в створ ворот — 4:4 (4:2), опасные атаки — 52:38 (56:33), угловые удары — 14:12 (1:2), штрафные удары — 17:8 (14:18), офсайды — 1:6 (0:5).

Год назад "Динамо" дошло до 3-го квалификационного раунда ЛЕ, где по сумме двух встреч проиграло российскому "Зениту" (4:0 дома, 1:8 в гостях). Командой тогда также руководил Гуренко.

Сегодня вечером ответные матчи 1-го квалификационного раунда Лиги Европы проводят еще два белорусских клуба: "Шахтер" играет на Мальте с "Хиберниансом" (первая встреча — 1:0 в пользу солигорцев; гол: Громыко, 69), а "Витебск" принимает финский "Куопио" (0:2; голы: Мурильо, 61, Ранджел, 74).

В случае выхода в следующий раунд "Шахтер" встретится с датским "Эсбьергом", "Витебск" — с победителем пары "Легия" (Польша) — "Европа" (Гибралтар) (первая встреча в Гибралтаре — 0:0).

Накануне борисовский БАТЭ вышел во 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов, обыграв польский "Пяст" — 1:1 (дома; голы: Драгун, 64 — Пажишек, 36) и 2:1 (в гостях; Мукам, 82, с пенальти, Волков, 87 — Червиньски, 21).