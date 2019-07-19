Лукашенко рассчитывает на "дальнейшее углубление политического диалога" при новом председателе Еврокомиссии

Минск, 19 июля. Александр Лукашенко поздравил бывшего министра обороны Германии 60-летнюю Урсулу фон дер Ляйен с избранием на должность президента Европейской комиссии.

"Уверен, что ваши богатый профессиональный опыт и личные качества будут способствовать укреплению исторической роли Евросоюза по консолидации стран на основании общих ценностей, среди которых мир, независимость и устойчивое развитие", — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя.

Лукашенко отметил, что рассчитывает на "дальнейшее углубление политического диалога и наполнение новым практическим содержанием двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и ЕС в торговой, инвестиционной и гуманитарной отраслях".

Официальный лидер "выразил надежду на возможность совместного обсуждения вопросов международной повестки дня, направленных на построение безопасного и уверенного будущего в Европе".

Фон дер Ляйен стала первой женщиной на посту президента Еврокомиссии. Она вступит в должность в ноябре нынешнего года. Мать семерых детей. Сейчас ЕС возглавляет 64-летний Жан-Клод Юнкер (Люксембург).