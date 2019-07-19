Обзор важнейших событий 19 июля 2019 года

Минск, 19 июля. Александр Лукашенко поздравил бывшего министра обороны Германии 60-летнюю Урсулу фон дер Ляйен с избранием на должность президента Европейской комиссии. "Уверен, что ваши богатый профессиональный опыт и личные качества будут способствовать укреплению исторической роли Евросоюза по консолидации стран на основании общих ценностей, среди которых мир, независимость и устойчивое развитие", — говорится в поздравлении, которое цитирует пресс-служба белорусского руководителя. Лукашенко отметил, что рассчитывает на "дальнейшее углубление политического диалога и наполнение новым практическим содержанием двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и ЕС в торговой, инвестиционной и гуманитарной отраслях". Официальный лидер "выразил надежду на возможность совместного обсуждения вопросов международной повестки дня, направленных на построение безопасного и уверенного будущего в Европе".

Депутат Палаты представителей Елена Анисим направила на рассмотрение в Министерство юстиции и МВД законопроект "О приостановлении исполнения наказания в виде смертной казни". Парламентарий сообщила БелаПАН, что основной разработчик законопроекта пожелал остаться анонимным, а ей было предоставлено право выступать от его имени. "Но это в том числе работа и моего помощника, который помогал уточнять некоторые моменты в законопроекте. Также помогали юристы из нашей парламентской комиссии по образованию и культуре", — сказала она. По словам Анисим, документ содержит всего две статьи. В одной из них говорится о приостановлении действия ст. 175 Уголовно-исполнительного кодекса об исполнении смертных приговоров до тех пор, пока эта мера наказания не будет полностью упразднена. Другая статья законопроекта предусматривает направление лиц, в отношении которых уже вынесен смертный приговор, в исправительные колонии, где их должны содержать в тех же условиях, что и приговоренных к пожизненному заключению.

Главный инженер ОАО "Минский завод колесных тягачей" Андрей Головач, который обвинялся в коррупционных преступлениях, оправдан. Приговор оглашен в суде Первомайского района столицы. Головач был задержан весной 2015 года вместе с несколькими сотрудниками предприятия. Его обвинили в получении взяток более чем на 180 тыс. деноминированных рублей. Суд в феврале 2018 года оправдал Головача, но сразу после вынесения решения об оправдании его задержали в зале суда по подозрению в получении взяток на 192 тыс. долларов и 35 тыс. евро. По версии следствия, эти события происходили в 2008—2015 годах. Обвинение Головачу предъявили по чч. 2, 3 ст. 430 (получение взятки в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК. Прокурор просил суд наказать топ-менеджера девятью годами лишения свободы в колонии усиленного режима с лишением права занимать руководящие должности на пять лет, конфискацией всего имущества и штрафом в тысячу базовых величин (25,5 тыс. рублей). Защита просила суд оправдать Головача за недоказанностью вины.

В ближайшее время качество активов белорусских банков вряд ли улучшится, говорится в комментарии рейтингового агентства Fitch Ratings к обзору о ситуации в банковской системе страны. На 1 июня доля необслуживаемых (проблемных) активов составила 5,9%. Согласно постановлению правления Национального банка, принятому в конце 2018 года, доля необслуживаемых активов в банковской системе должна быть не более 10%. "Существенное улучшение качества активов в краткосрочной перспективе маловероятно с учетом замедления экономики Беларуси", — считают аналитики агентства. Они отмечают, что даже "умеренный уровень макроэкономического стресса или снижения курса национальной валюты" может привести к переходу значительного числа банковских активов к числу проблемных.