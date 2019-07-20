На чердаке слонимской библиотеки обнаружены фрагменты костей и документов

Минск, 20 июля. В Слониме (Гродненская область) проводится проверка по факту обнаружения костных останков и фрагментов старинных документов в библиотеке, сообщил Следственный комитет.

Информация поступила утром 18 июля от строителей, которые при выполнении ремонтных работ обнаружили в чердачном помещении Слонимской районной библиотеки им. Якуба Коласа костные останки. Выбывшие на место происшествия следователи с участием экспертов провели осмотр места происшествия. В ходе него изъяли фрагменты костей, а также документов, датированных концом XIX — началом XX века.

Опрошены строители и работники библиотеки, назначена судебно-криминалистическая экспертиза для установления принадлежности костных останков и их давности. Проводятся "иные проверочные и процессуальные действия".