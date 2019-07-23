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Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/07/23/media_fionna-gibb/
Дата распечатки: 23.07.2019 12:23
 
23.07.2019 09:27 Фото

Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб

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Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб дала интервью БелаПАН по случаю завершения своей дипломатической миссии.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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