23.07.2019 09:27 Фото
Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб
Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб дала интервью БелаПАН по случаю завершения своей дипломатической миссии.
Чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Беларуси Фионна Гибб дала интервью БелаПАН по случаю завершения своей дипломатической миссии.
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