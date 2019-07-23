Лукашенко об уборочной кампании: План должен быть железобетонно выполнен

Минск, 23 июля. Александр Лукашенко на селекторном совещании 23 июля напомнил о планах на уборочную кампанию, сообщает пресс-служба президента.

Зерновых и зернобобовых необходимо собрать 8,672 млн т, рапса — 766,3 тыс. т, льноволокна — 52,6 тыс. т, сахарной свеклы — около 5 млн т, кукурузы на зерно — 1,717 млн т, картофеля — 1,1 млн т, овощей — около 600 тыс. т. "Этот план должен быть железобетонно выполнен. Выполнение плана, который определен, — закон", — подчеркнул Лукашенко.



При этом глава государства отметил, что контролирующие органы должны обращать внимание не на количество комбайнов, участвующих в работах, а на выполнение плана на уборочную. "Госзаказ, заготовка, качество где-то посмотреть — это главное. А мы ходим по пятам и рассказываем, когда сеять, как сеять, когда убирать, какой техникой, — они это уже давно прошли и забыли. Поэтому давайте ориентироваться на основных моментах", — потребовал Лукашенко.



"Мы в прошлом неурожайном году за зиму съели все запасы: и не только зерна, но и травянистых кормов, которые лежали в траншеях, в курганах. Надо этот резерв восполнить", — поставил он задачу и подчеркнул, что в каждом хозяйстве необходимо запасти кормов на полтора-два года. "И сочных, и сухих", — добавил глава государства.



"Спрос будет жесточайший, если вы, не дай бог, провалите ввод в строй сенажных траншей. Мы говорим: надо заготовить — надо заготовить. Но качественных кормов в курганах мы не получим — нужны траншеи. И этот план есть, он должен быть выполнен. Пока по этому году он выполняется процентов на 10-15", — сказал Лукашенко.



"По топливу мы договорились — это ответственность правительства и лично премьер-министра. По топливу и удобрениям ищите схемы: как только возможно, надо поддержать", — заявил он. Лукашенко также поручил при необходимости поддержать хозяйства зерноуборочной техникой, но при этом обеспечить контроль за ее правильным хранением.



"Юрий Хаджимуратович, пожалуйста, подключитесь к этому процессу. Сделайте, как вы провели II Европейские игры: нигде не было видно милиции, а порядок был идеальным", — сказал Лукашенко, обращаясь к министру внутренних дел Юрию Караеву.



В республиканском селекторном совещании приняли участие руководители Администрации президента, Совета министров, Минсельхозпрода, Генпрокуратуры, МВД, Комитета госконтроля. В областных студиях на прямой видеосвязи с Лукашенко находились губернаторы, помощники главы государства в регионах, а также заместители председателей облисполкомов и Минского горисполкома, курирующие вопросы сельского хозяйства, сообщила пресс-служба президента.