Минобороны: В белорусской армии происходит три-пять суицидов в год

Минск, 23 июля. В Беларуси в год происходит до пяти суицидов среди военнослужащих, сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Владимир Макаров 23 июля в Минске на заседании круглого стола "Призыв осень-2019 по новому закону — почему сокращены отсрочки".

"В 1995 году было 102 погибших и 42 самоубийства. Для нас это не статистика, а трагедия. Как и трагедия то, что в последние годы — три-пять суицидов в год", — сказал он.

При этом, по мнению Макарова, вероятность погибнуть вне армии выше, чем в период прохождения срочной службы.

Пресс-секретарь Минобороны негативно воспринял критику журналистов в адрес ведомства за то, что оно неоперативно сообщает о трагедиях в Вооруженных силах, а информацию приходится получать из неофициальных источников. Макаров раскритиковал телеграм-каналы и сайты, сообщающие о подобных случаях. "Эпоха постправды — сегодня аргументы заменяются эмоциями. Есть информационные ресурсы, которые выполняют заказ, которым за то платят деньги", — считает полковник.

По его мнению, Минобороны оперативно информирует общественность о негативных фактах. "Но есть социальная ответственность при сообщении про суицид. Однозначно военное ведомство оперативно информирует общественность. Называть причины, что-то подробно рассказывать — это будет верхом подлости по отношению к этим людям и их родственникам, — сказал Макаров. — Что касается последних двух лет, то очень подробным образом в каждом случае мы информируем. Но делать шоу на крови — это очень плохо".

По его мнению, если бы "белорусы не были самой здоровой нацией", то информация о суицидах в армии за последние годы вызвала бы всплеск суицидальных и других негативных настроений в обществе.

Как считает консультант главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Андрей Мурашов, случаи суицидов и неуставных отношений в армии нельзя замалчивать, но сообщать о них нужно так, "чтобы не создавать напряженность в обществе".

"Надо какие-то нездоровые факторы, которые влияют на эти процессы, исключить. И об этом информировать население. А когда идет постоянное запугивание населения — это дает обратный результат, — заявил он. — Готово ли все наше население адекватно воспринимать информацию? Ну не нужно каждый отдельный случай, причины которого будут устранены, выносить на всеобщее обозрение. Нужно ли нам лишний раз будоражить народ? Должен быть разумный баланс, нужно разбираться с каждым случаем. Мы не советская армия, ничего не замалчивается, разбираемся с каждым случаем. Не нужно по одному случаю огульно давать оценку".

В связи с этим Мурашов вспомнил о нашумевшем случае гибели в учебном центре в Печах под Борисовом рядового Александра Коржича, признанном следствием и судом доведением до самоубийства. "По тому же рядовому Коржичу. На том же этаже, где служил рядовой Коржич, есть другое подразделение, где расследованием не выявлено ни одного случая неуставных взаимоотношений. Почему сделали полный ареол на все Печи? Осенью 2017 года, когда случилось это несчастье, в СМИ был поднят ажиотаж по этому вопросу. Это происходило в самой активной фазе призывной кампании — в ноябре. И мы тоже отправляли молодых людей в эти же Печи. Представляете, на каком фоне нужно было идти?" — заявил представитель Минобороны.

В свою очередь Макаров подчеркнул, что неуставные отношения в белорусской армии пресекаются, а гибель Коржича — "частный случай, пусть страшный". "Неуставные взаимоотношения в случае военных действий — это гибель подразделения, если ему придется выполнять боевые задачи", — заключил пресс-секретарь ведомства.