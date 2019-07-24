Европейский инвестбанк готов поддержать структурные реформы в Беларуси

Минск, 24 июля. Европейский инвестиционный банк готов оказать поддержку Беларуси в случае реализации структурных реформ в стране, сообщил вице-президент банка Вазил Худак на пресс-конференции в Минске 24 июля.

По словам Худака, накануне у него состоялась встреча с председателем правления Национального банка Беларуси Павлом Каллауром, во время которой поднималась тема перспектив национальной экономики. "Он обратил внимание, что экономический рост в стране достиг потенциала, и чтобы развиваться быстрее, чем на 2,5-2,8% в год, необходимо пойти на структурные изменения или реформы", — сказал вице-президент ЕИБ.

Вазил Худак подчеркнул, что многие структурные изменения, реализованные в Европе, были "достаточно болезненными".

"Я сам в свое время возглавлял Министерство экономики Словакии и помню, как непросто нам давались решения в отношении людей. Никому не нравится, когда растут цены на энергоресурсы, на отопление и транспортные услуги, но мы вынуждены были это делать", — сказал Худак.

Он сообщил, что ЕИБ готов поддержать реализацию структурных реформ в Беларуси. "Разумеется, мы понимаем, что структурные реформы предполагают суверенное решение Беларуси. Со своей стороны мы готовы оказать в случае необходимости поддержку для реализации таких реформ. Мы готовы предоставить экспертный опыт, который накопился по этому вопросу в Евросоюзе", — отметил Худак.

Он также добавил, что эксперты банка готовы поделиться с Беларусью опытом, как можно благодаря реформам повысить производительность труда.

Отвечая на вопрос БелаПАН, готов ли ЕИБ наряду с Европейским банком реконструкции и развития участвовать в подготовке белорусских госкомпаний к приватизации, Худак отметил, что мандат у этих международных финансовых организаций несколько отличается.

"В отличие от ЕБРР, мы не можем принимать участие в капитале предприятия, которое готовится к приватизации. Но мы можем оказывать поддержку в виде технической помощи, экспертной поддержки для работы в государственном секторе", — пояснил представитель ЕИБ.