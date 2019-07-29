Нацбанк хочет закрепить свою независимость в Банковском кодексе

Минск, 29 июля. Для перехода на режим таргетирования инфляции и обеспечения ценовой стабильности необходимо усилить операционную и институциональную независимость Нацбанка. Такой вывод содержится в докладе зампреда Нацбанка Дмитрия Калечица, который опубликован на сайте регулятора.

Выступая на майской конференции, он отметил, что с 2015 года Нацбанк придерживается режима монетарного таргетирования, который позволил за счет регулирования количества денег в обращении замедлить инфляцию. В будущем планируется перейти на режим таргетирования инфляции, подчеркнул Калечиц.

Новый режим благодаря процентной политике позволит удерживать инфляцию на таргетируемом низком уровне. "Изменяя монетарные условия в ответ на новую информацию, центральный банк воздействует на ожидаемую инфляцию и приводит ее со временем к таргетируемому уровню", — пояснил Калечиц суть режима таргетирования инфляции.

Для перехода на этот режим, отметил он, необходимо решить ряд задач. "Первая задача — достигнуть определенного консенсуса в понимании того, что низкая инфляция — приоритет государственной политики и необходимое условие для устойчивого экономического роста", — сказал представитель Нацбанка.

По его словам, решение этой задачи подразумевает внесение отдельных изменений в существующий Банковский кодекс. В частности, требуется "закрепление институциональной и операционной независимости Национального банка и повышение ответственности правления Национального банка за невыполнение установленного показателя по инфляции", отметил Калечиц.

"Вторая задача — повысить транспарентность центрального банка. Большая открытость Национального банка необходима для повышения доверия среди всех экономических агентов", — подчеркнул он.

Наконец, третья задача, которую, по словам представителя Нацбанка, нужно решить для перехода на режим таргетирования инфляции — восстановить работу процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики и усовершенствовать систему рефинансирования. "В части усиления эффективности процентного канала проводится последовательная работа по уменьшению объемов директивного кредитования, снижению уровня валютизации экономики. В том числе мы ведем активную работу по повышению эффективности работы валютного рынка и операций по управлению ликвидностью", — сообщил Калечиц.