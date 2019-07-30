Беларусь не намерена "в угоду кому-то" приглашать конкретных наблюдателей на выборы 2019—2020 годов, но и не будет запрещать им въезд в страну, заявил Лукашенко

Минск, 30 июля. Беларусь не намерена "в угоду кому-то" приглашать конкретных международных наблюдателей на избирательные кампании 2019—2020 годов, но и не будет запрещать им въезд в страну, заявил Александр Лукашенко 30 июля на встрече с председателем Центризбиркома Лидией Ермошиной.

"Я не думаю, что нам надо перед кем-то прогибаться и кого-то тащить в страну, приглашать на одни и вторые выборы, — цитирует главу государства его пресс-служба. — Но надо четко дать сигнал: кто хочет — приезжайте. Если кому-то надо официальный статус, мы его пригласим. Не надо бежать впереди телеги и просить: "приезжайте к нам на выборы, посмотрите на наши выборы". Но никому въезд запрещать не будем. Хочешь посмотреть на Беларусь, избирательный процесс — приезжай и смотри. Постулат один: никому не запрещаем".

Лукашенко считает важным создать на время выборов информационный центр, чтобы члены ЦИК могли оперативно сообщать населению и журналистам о ходе избирательной кампании. "Я думаю, Лидия Михайловна, как обычно, вам надо этот процесс возглавить. Не только в день выборов, но, может быть, и накануне. Надо определить соответствующий формат. Думаю, надо задействовать всех членов комиссии, чтобы они участвовали в этом и информировали население о ходе выборов, подготовке к выборам", — заявил он.

По словам главы государства, он не хочет, чтобы "даже так называемая оппозиция искала какую-то подоплеку" в его словах по поводу "открытости, честности проведения выборов". "Я здесь не вру и не собираюсь кого-то уводить в сторону. Нам сегодня нет необходимости (на имидж надо работать всегда) уж слишком подпрыгивать и себя показывать. Кто нас не знает? Знают и меня, и власть, и парламент. Поэтому надо ровно и аккуратно подойти к выборам, провести их достойно", — подчеркнул Лукашенко.

Во время встречи с Ермошиной также обсуждалось финансирование предстоящей избирательной кампании. "Я всегда вам говорил о том, что лишних денег нет, и нам нельзя тратить лишние деньги, ибо мы вызовем отвращение у людей. У нас люди, слава богу, сознательные, мы их ни в чем упрекнуть не можем. Тем не менее там будут задействованы лучшие специалисты: учителя, врачи — это наша интеллигенция. Они будут отвлечены на работу, зарплату им, конечно, в эти месяцы платить надо. И не жалко этим людям. Поэтому, не разбазаривая средства, мы должны определиться с вами по финансированию выборов. В бюджете такие деньги присутствуют", — сказал Лукашенко.

Парламентские выборы в Беларуси пройдут в 2019 году. Лукашенко поручил к 5 августа представить ему проекты указов о назначении выборов в Совет Республики на 7 ноября, в Палату представителей — на 17 ноября.

Президентские выборы запланированы на 2020 год.