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Дата распечатки: 30.07.2019 22:17
 
30.07.2019 22:06 Общество, Безопасность

МИД: Беларусь заявляет о важности сохранения темы борьбы с торговлей людьми в приоритетах ООН

Минск, 30 июля. Беларусь более 15 лет предпринимает усилия по активизации международного сотрудничества в сфере борьбы с торговлей людьми, заявила постоянный представитель страны при международных организациях в Вене Елена Купчина на мероприятии, посвященном Всемирному дню борьбы с торговлей людьми (отмечается с 2014 года 30 июля).

Как сообщила пресс-служба белорусского МИД, Купчина, выступавшая также как председатель 28-й сессии Комиссии ООН по предупреждению преступности и уголовному правосудию, подчеркнула "важность сохранения этой проблематики в качестве одной из приоритетных в повестке дня Организации Объединенных Наций, необходимость учета и должного реагирования на современные тенденции и формы этого вида преступности, а также продолжения конкретных и ощутимых действий по борьбе с ней на национальном уровне, дополняемых усилиями по дальнейшему укреплению международного сотрудничества в этой сфере".

Участники мероприятия "проинформировали о передовом опыте противодействия торговле людьми, существующих проблемах и вызовах".

БелаПАН.

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