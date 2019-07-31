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Дата распечатки: 01.08.2019 00:07
 
31.07.2019 23:05 Политика

Президент Узбекистана подарил белорусскому коллеге статую хоккеиста "A.Lukashenko"

Минск, 31 июля. По приглашению Александра Лукашенко прибывший 31 июля в Минск президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетил государственную резиденцию "Заславль", сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

"Главы государств прогулялись по территории резиденции, а затем обменялись подарками. Александр Лукашенко презентовал своему узбекскому коллеге панно "Беларус" и белорусскую вышиванку, а его младший сын Николай вручил президенту Узбекистана статуэтку зубра. Шавкат Мирзиёев в свою очередь подарил главе государства статую хоккеиста", — отмечается в релизе.

На фотографиях, размещенных на сайте Лукашенко, видна надпись на статуе "A.Lukashenko" и номер "01".

Стороны также пообщались в неформальной обстановке. "Причем местом встречи была выбрана резная беседка, которую Шавкат Мирзиеев подарил Александру Лукашенко в прошлом году после его официального визита в Узбекистан", — подчеркивает пресс-служба белорусского руководителя.

Официальные переговоры пройдут 1 августа.

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