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Дата распечатки: 01.08.2019 22:58
 
01.08.2019 21:55 Экономика

Белорусские предприятия участвуют в крупной специализированной выставке в Кении

Минск, 1 августа. Белорусские предприятия участвуют в крупной специализированной выставке в Кении.

Как сообщили БелаПАН в Национальном центре маркетинга Министерства иностранных дел, 1 августа на Международной выставке продуктов питания, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства Foodagro в Найроби начала работу Национальная экспозиция Республики Беларусь.

В открытии приняли участие посол Беларуси в Кении Дмитрий Куптель, представители Кенийской национальной торгово-промышленной палаты, Министерства промышленности, торговли и кооперативов Кении.

Свою продукцию в рамках экспозиции представили концерн "Белгоспищепром", "Лидсельмаш", "Гомсельмаш", МТЗ, МАЗ, "Бобруйскагромаш", "Лидахлебопродукт", Сморгонский комбинат хлебопродуктов.

Foodagro проходит с 1 по 3 августа. "Предполагается, что участие Беларуси в выставке будет способствовать продвижению на кенийский рынок белорусской сельскохозяйственной техники и оборудования, удобрений, продовольствия, сельскохозяйственной продукции, а также станет стартовой площадкой для выхода белорусских предприятий в страны КОМЕСА (интеграционное объединение Восточной и Южной Африки)", — отметили в центре.

Марина Носова, БелаПАН.

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