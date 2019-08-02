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Дата распечатки: 02.08.2019 17:10
 
02.08.2019 15:42 Фото

Пресс-мероприятие "Белорусская стоматология сегодня"

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2 августа в Минске, на базе Республиканской клинической стоматологической поликлиники, состоялось пресс-мероприятие "Белорусская стоматология сегодня. Инновации в лечении и протезировании зубов, развитие стоматологического туризма".

На снимках:
13 — главный врач Республиканской клинической стоматологической поликлиники Андрей Матвеев;
14 — заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии БелМАПО доктор медицинских наук профессор Сергей Рубникович.

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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