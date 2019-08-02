Пресс-мероприятие "Белорусская стоматология сегодня"
2 августа в Минске, на базе Республиканской клинической стоматологической поликлиники, состоялось пресс-мероприятие "Белорусская стоматология сегодня. Инновации в лечении и протезировании зубов, развитие стоматологического туризма".
На снимках:
13 — главный врач Республиканской клинической стоматологической поликлиники Андрей Матвеев;
14 — заведующий кафедрой ортопедической стоматологии и ортодонтии с курсом детской стоматологии БелМАПО доктор медицинских наук профессор Сергей Рубникович.