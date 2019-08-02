Беларусь призвала США и Россию воздержаться от размещения ракет средней и меньшей дальности на европейском континенте

Минск, 2 августа. Беларусь с сожалением восприняла выход Соединенных Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), который привел к прекращению его действия. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"ДРСМД являлся одним из важнейших элементов современной разоруженческой архитектуры, — подчеркивается в заявлении. — Договор внес существенный вклад в снижение напряженности и укрепление доверия на европейском континенте через запрет целого класса крылатых и баллистических ракет и фактически положил начало практическим шагам в области ядерного разоружения. Прекращение действия ДРСМД наносит серьезный ущерб международной безопасности и стратегической стабильности, создавая предпосылки для гонки вооружений в различных регионах мира, в первую очередь в Европе".

"Будучи ответственной и последовательной стороной ДРСМД, Беларусь была готова участвовать в любых конструктивных усилиях по сохранению его жизнеспособности. Мы неоднократно предлагали решать проблемные вопросы посредством профессионального и взаимоуважительного диалога в рамках предусмотренных договором механизмов. К сожалению, наши предложения остались без ответа", — отметил МИД.

Беларусь призывает "все заинтересованные государства по обе стороны Атлантики предпринять максимум усилий, чтобы предотвратить размещение ракет средней и меньшей дальности на европейском континенте". Страна готова к "конструктивной и целенаправленной работе для достижения этой цели".

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году в Вашингтоне лидерами США Рональдом Рейганом и СССР Михаилом Горбачевым.

20 октября 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора из-за его несоблюдения Москвой. По мнению Вашингтона, российская сторона нарушила договор, создав ракету 9М729. В России эти обвинения опровергли, выдвинув встречные претензии. По мнению Москвы, договор нарушают США, размещая на объектах ПРО в Европе пусковые установки МК-41, которые разработаны для запуска крылатых ракет дальностью 2,4 тыс. км.

В декабре 2018 года США объявили, что выйдут из договора, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Действие ультиматума США истекло 2 февраля. В тот же день госсекретарь США Майкл Помпео заявил о приостановлении участия Соединенных Штатов в ДРСМД. Одновременно с этим был начат процесс по окончательному выходу страны из договора, который занял полгода.