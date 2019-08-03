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Дата распечатки: 03.08.2019 17:31
 
03.08.2019 16:24 Общество

На пожаре в Лынтупах погиб сотрудник МЧС

Минск, 3 августа. На пожаре в Лынтупах (Витебская область) 3 августа погиб сотрудник МЧС.

"Ночью из-за внезапного обрушения горящего дома в г.п. Лынтупы Поставского района получил несовместимые с жизнью травмы спасатель Герман Маковский (служил с 1996 года). Министерство выражает соболезнования родным и близким, им оказывается вся возможная помощь", — сообщило ведомство на своей странице в "Твиттере".

Телеграм-канал Следственного комитета приводит подробности. По данным следствия, ночью 3 августа от местных жителей поступило сообщение, что горит заброшенное здание по переулку Красельникова. На место возгорания прибыл пожарный расчет Лынтупского РОЧС. Во время тушения пожара на 45-летнего командира отделения обрушились стена и кровля здания. Его коллега вместе с местными жителями извлек мужчину из-под завала, однако он уже был без признаков жизни.

В ходе осмотра установлено, что очаг возгорания находился в одном из помещений здания. Причина возгорания устанавливается. Изъяты следы пожарного мусора, назначены пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы.

Проверку проводит следственное управление УСК по Витебской области.

О гибели пожарного первым сообщил телеграм-канал Nexta. В скрин-шоте депеши указано звание погибшего (старший прапорщик внутренней службы).

БелаПАН.

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Суббота, 03 Август 2019, 17:31
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