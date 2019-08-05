Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября
Указами предусмотрено, что Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов в соответствии со своими полномочиями организует проведение выборов и осуществляет контроль за исполнением законодательства о выборах.
Местные cоветы депутатов, исполнительные и распорядительные органы должны не позднее 8 октября "провести выдвижение кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания и обеспечить выполнение других отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Совет Республики".
Государственные органы, иные организации "должны обеспечить выполнение отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Палату представителей".
Совету министров поручено "обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение обоих выборов за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на иные общегосударственные вопросы".
Указы вступают в силу со дня их официального опубликования.