Выборы в Палату представителей пройдут 17 ноября

Минск, 5 августа. Александр Лукашенко 5 августа подписал указы № 293 и 294 о назначении выборов в Совет Республики и Палату представителей Национального собрания седьмого созыва. Они пройдут соответственно 7 и 17 ноября 2019 года, сообщила пресс-служба президента.

Указами предусмотрено, что Центральная комиссия Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов в соответствии со своими полномочиями организует проведение выборов и осуществляет контроль за исполнением законодательства о выборах.

Местные cоветы депутатов, исполнительные и распорядительные органы должны не позднее 8 октября "провести выдвижение кандидатов в члены Совета Республики Национального собрания и обеспечить выполнение других отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Совет Республики".

Государственные органы, иные организации "должны обеспечить выполнение отнесенных к их компетенции организационных мероприятий по подготовке и проведению выборов в Палату представителей".

Совету министров поручено "обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение обоих выборов за счет средств республиканского бюджета, предусмотренных на иные общегосударственные вопросы".

Указы вступают в силу со дня их официального опубликования.