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Дата распечатки: 05.08.2019 19:37
 
05.08.2019 19:00 Общество

БАЖ и ПЕН-центр выразили соболезнование журналисту и литератору Дмитрию Плаксу в связи с убийством сына в Швеции

Минск, 5 августа. Белорусская ассоциация журналистов и Белорусский ПЕН-центр выразили соболезнования проживающему в Швеции журналисту и писателю Дмитрию Плаксу в связи с убийством 16-летнего сына.

Петра Плакса убили топором 2 августа на пустынном пляже к северу от Стокгольма, сообщила местная газета Expressen. Полиция задержала подростка, подозреваемого в убийстве. Перед гибелью Плакс-младший провел 10 дней в Беларуси.

49-летний Дмитрий Плакс работал в "Белорусской деловой газете" и газете "Имя". В Швецию переехал в 1997 году. В 2004-м на "Радио Швеция" основал белорусскую службу. В 2012 году получил премию Шведской академии за поддержку культуры этой страны за рубежом.

БелаПАН.

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