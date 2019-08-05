БАЖ и ПЕН-центр выразили соболезнование журналисту и литератору Дмитрию Плаксу в связи с убийством сына в Швеции

Минск, 5 августа. Белорусская ассоциация журналистов и Белорусский ПЕН-центр выразили соболезнования проживающему в Швеции журналисту и писателю Дмитрию Плаксу в связи с убийством 16-летнего сына.

Петра Плакса убили топором 2 августа на пустынном пляже к северу от Стокгольма, сообщила местная газета Expressen. Полиция задержала подростка, подозреваемого в убийстве. Перед гибелью Плакс-младший провел 10 дней в Беларуси.

49-летний Дмитрий Плакс работал в "Белорусской деловой газете" и газете "Имя". В Швецию переехал в 1997 году. В 2004-м на "Радио Швеция" основал белорусскую службу. В 2012 году получил премию Шведской академии за поддержку культуры этой страны за рубежом.