Белорусская информационная компания
Адрес страницы: https://belapan.by/archive/2019/08/06/ru_1012817/
Дата распечатки: 06.08.2019 20:00
 
06.08.2019 18:39 Спорт

Минское "Торпедо" уведомило федерацию футбола о снятии с чемпионата

Минск, 6 августа. Клуб "Торпедо" (Минск) уведомил Белорусскую федерацию футбола о прекращении выступления в высшей лиге.

"Свое решение директор "автозаводцев" Андрей Салангин сформулировал в официальном письме на адрес Ассоциации "Белорусская федерация футбола". В тексте заявления подчеркивается, что "Торпедо" добровольно отказывается от дальнейших выступлений в  рамках "Беларусбанк — высшей лиги" в связи с финансовыми проблемами", — сообщила пресс-служба БФФ.

Согласно регламенту чемпионата, решение об исключении команды из состава участников в ходе сезона принимает исполком федерации. Этот орган БФФ рассмотрит заявление "Торпедо" на ближайшем заседании.

После первого круга (15 туров) торпедовцы с шестью очками занимают последнее место в таблице. В топ-дивизион белорусского футбола они попали весной 2018 года после того, как не смог пройти процедуру лицензирования минский ФК "Крумкачы" (в сезоне-2017 "Торпедо" заняло третье место в первой лиге и не могло подняться в высшую лигу по спортивному принципу).

БелаПАН.

Авторизация

Логин:
Пароль:

Поиск

Расширенный поиск

Как искать?

Архив

  • день
  • месяц
  • год

Сюжеты


Вторник, 06 Август 2019, 20:00
Дизайн
и программирование
regraphic

© 2000 — 2019 БелаПАН. Все права защищены.
Вся информация, размещенная на данном сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения БелаПАН. Минск