Минское "Торпедо" уведомило федерацию футбола о снятии с чемпионата

Минск, 6 августа. Клуб "Торпедо" (Минск) уведомил Белорусскую федерацию футбола о прекращении выступления в высшей лиге.

"Свое решение директор "автозаводцев" Андрей Салангин сформулировал в официальном письме на адрес Ассоциации "Белорусская федерация футбола". В тексте заявления подчеркивается, что "Торпедо" добровольно отказывается от дальнейших выступлений в рамках "Беларусбанк — высшей лиги" в связи с финансовыми проблемами", — сообщила пресс-служба БФФ.

Согласно регламенту чемпионата, решение об исключении команды из состава участников в ходе сезона принимает исполком федерации. Этот орган БФФ рассмотрит заявление "Торпедо" на ближайшем заседании.

После первого круга (15 туров) торпедовцы с шестью очками занимают последнее место в таблице. В топ-дивизион белорусского футбола они попали весной 2018 года после того, как не смог пройти процедуру лицензирования минский ФК "Крумкачы" (в сезоне-2017 "Торпедо" заняло третье место в первой лиге и не могло подняться в высшую лигу по спортивному принципу).