Золотовалютные резервы Беларуси достигли рекордного уровня

Минск, 7 августа. Золотовалютные резервы достигли максимального значения за всю историю страны и составили по состоянию на 1 августа 8,6 млрд долларов, сообщает Национальный банк.

"За июль 2019 года золотовалютные резервы выросли на 337,1 млн долларов США (на 4,1%) после роста в июне 2019 года на 200,8 млн долларов США (на 2,5%)", — говорится в сообщении Национального банка.

По данным регулятора, в июле 2019 года правительством и Национальным банком исполнено внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 500 млн долларов.

В то же время, отмечает Нацбанк, увеличению уровня золотовалютных резервов в июле способствовали несколько факторов — покупка иностранной валюты Нацбанком на внутреннем рынке, поступление иностранной валюты в бюджет от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, а также средств от продажи Министерством финансов облигаций, номинированных в иностранной валюте.

За январь-июль золотовалютные резервы Беларуси увеличились на 1.470,3 млн долларов (на 20,5%) до 8627,9 млн долларов на 1 августа. Это максимальное значение с июля 2012 года. Тогда резервы после поступления средств от приватизации "Белтрансгаза" составляли 8,3 млрд долларов.

Стремление властей в 2012-2014 годах удерживать валютный курс за счет резервов, отмечают эксперты, привело к тому, что к началу 2015 года ЗВР снизились до 5 млрд долларов. Начиная с 2016 года Нацбанк стремится постепенно увеличивать резервы. Напомним, официальная цель на 2019 год, которую поставил Нацбанк, — обеспечить золотовалютные резервы к концу года на уровне не менее 7,1 млрд долларов.

Основной фактор, который оказывает давление на золотовалютные резервы Беларуси, — значительные платежи по внешнему и внутреннему госдолгу. За январь-июль правительство в лице Минфина и Нацбанк направили на погашение внешних и внутренних облигаций 2,5 млрд долларов.

В предстоящие годы значительные платежи Беларуси по госдолгу сохранятся — это следует из презентации Минфина в июле этого года российским покупателям белорусских гособлигаций. В ней говорится, что в 2019 году Минфин должен направить на выплаты по валютному госдолгу 3,2 млрд долларов, в 2020-м — 3,5 млрд долларов, в 2021-м — 3,3 млрд долларов, в 2022-м — 3,4 млрд долларов, в 2023-м — 3,8 млрд долларов, в 2024 году — 2,7 млрд долларов.