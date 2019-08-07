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Дата распечатки: 07.08.2019 20:24
 
07.08.2019 18:51 Экономика

В госпрограмму инновационного развития на 2016—2020 годы включен 21 новый объект

Минск, 7 августа. Указом № 301 "Об инновационных проектах" Александр Лукашенко утвердил дополнения и изменения в государственную программу инновационного развития Беларуси на 2016—2020 годы.

Как сообщила пресс-служба президента, скорректирован перечень проектов по созданию новых производств, имеющих определяющее значение для инновационного развития страны. В этот список включен 21 новый проект. Дополнен также перечень мероприятий по развитию инновационной инфраструктуры страны.

Утверждено использование средств инновационных фондов на финансирование девяти проектов расположенных в регионах организаций, в том числе борисовского завода "Автогидроусилитель", предприятия "Красный пищевик" (Бобруйск), Оршанского инструментального завода, Барановичского завода станкопринадлежностей.

Принятие указа "будет способствовать развитию инновационной деятельности в отраслях и регионах, позволит направить необходимые ресурсы для создания высокотехнологичных производств, развития субъектов инновационной инфраструктуры", подчеркивается в релизе.

БелаПАН.

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