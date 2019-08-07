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Дата распечатки: 07.08.2019 20:24
 
07.08.2019 18:58 Экономика, Финансы

Нацбанк: Бюджет на 2020 год не будет иметь проинфляционного влияния

Минск, 7 августа. Рост бюджетных расходов в 2020 году не окажет существенного влияния на цены, заявил заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц, отвечая на вопросы БелаПАН во время пресс-конференции 7 августа в Минске.

В свою очередь глава Нацбанка Павел Каллаур назвал вопрос о влиянии бюджетных расходов в 2020 году на инфляцию справедливым.

"Эти вопросы были предметом наших дискуссий, и риски расходования бюджетных средств, накопленных в предыдущие годы, мы учитывали при прогнозе денежно-кредитной политики на 2020 год", — сказал Каллаур.

Он отметил, что проект бюджета на 2020 год одобрен правительством с учетом позиции Нацбанка.

Сергей Калечиц заявил, что регулятор не ожидает "проинфляционного влияния расходов бюджета в 2020 году".

Он обратил внимание, что проект бюджета на следующий год сформирован с дефицитом в 1,3 млрд рублей.

"Этот дефицит связан не с опережающим ростом расходов, а с изменениями в доходной части. Бюджет верстается из базового, то есть весьма консервативного, сценария, закладываются очень осторожные подходы, закладывается возможность неполучения ряда валютных поступлений, которые были раньше", — сказал Калечиц.

Поэтому, добавил он, "бюджету придется задействовать валютные депозиты".

"Инфляционных рисков такой дефицит не несет", — подчеркнул представитель Нацбанка.

В июне потребительские цены снизились на 0,06% по сравнению с маем. С начала года инфляция составила 2,9%. В годовом выражении инфляция в июне (к июню 2018 года) составила 5,7%. Официальная цель, которую ранее поставил Нацбанк, — обеспечить инфляцию в декабре 2019 года на уровне не более 5% по сравнению с декабрем 2018-го.

На 2020 год Национальный банк и правительство также ставят задачу обеспечить инфляцию не более 5%.

Дмитрий Заяц, БелаПАН.

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