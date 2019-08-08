Компания velcom станет A1 с 12 августа

Минск, 8 августа. Компания velcom | A1, которая с 2007 года является членом A1 Telekom Austria Group, завершает финальный этап своего ребрендинга. С 12 августа она перейдет к использованию в своей операционной деятельности бренда А1.



"Это изменение станет результатом репозиционирования velcom: последние несколько лет компания активно развивала новые направления бизнеса. Так, сегодня клиентам компании доступны услуги мобильной и фиксированной связи, облачного хранения и обработки данных, интерактивного телевидения, а также развлекательный контент", — отметила пресс-служба компании.

"За появлением в Беларуси А1 стоит намного больше, чем просто смена логотипа velcom. Закреплением нового бренда на рынке мы завершаем 20-летний путь velcom — первого GSM-оператора Беларуси — и открываем новую главу в истории компании как провайдера услуг в сфере телекоммуникаций, информационно-коммуникационных технологий и развлекательного контента. Теперь наши клиенты смогут получать весь спектр предоставляемых компанией продуктов и услуг у одного поставщика под именем А1", — прокомментировал генеральный директор velcom | A1 Гельмут Дуз.

На русском языке название нового бренда произносится как "А один", вариант на белорусском языке — "А адзiн". Новые фирменные цвета компании — белый в качестве основного, а также красный и черный в качестве акцентных.

Как пояснили в компании, для клиентов А1 смена бренда не повлечет за собой необходимость заключения новых соглашений либо замены абонентского оборудования (SIM-карт, маршрутизаторов, телевизионных приставок и т. д.). Условия заключенных ранее договоров (в том числе касающихся приобретения оборудования в рассрочку) сохраняются. При этом на экранах смартфонов и других устройств имя сети velcom сменится на A1 BY. Использование компанией в коммуникации брендов velcom и velcom | A1 будет прекращено начиная с 12 августа.

О ребрендинге компании впервые было объявлено 8 апреля на пресс-конференции в Минске. "Мы не рассматриваем ребрендинг просто как смену логотипа — для нас это стратегическая трансформация и репозиционирование компании, основой которых являются многолетний опыт успешной работы velcom и цифровые инновации А1 — одного из самых динамичных брендов в сфере телекоммуникаций и цифровых услуг. Работая под влиятельным европейским брендом, мы сможем предложить нашим клиентам самые современные технологии, принципы работы и высокие международные стандарты группы компаний А1 Telekom Austria Group, частью которой velcom является уже много лет", — заявил в апреле Гельмут Дуз.

A1 — провайдер телекоммуникационных, ИКТ- и контент-услуг в Беларуси. Коммерческую деятельность компания начала 16 апреля 1999 года, став первым мобильным оператором стандарта GSM в стране. С ноября 2007 года компания входит в состав группы A1 Telekom Austria Group. До августа 2019 года компания вела операционную деятельность под брендом velcom.

Абонентами мобильной связи A1 в Беларуси являются более 4,87 млн человек, более 1 млн домохозяйств имеют доступ к сети фиксированной связи по технологиям GPON и Ethernet во всех областных городах и большинстве районных центров. Кроме того, A1 предоставляет услуги цифрового телевидения IPTV под брендом VOKA, а также услуги хранения данных и облачные сервисы на базе собственного дата-центра, одного из крупнейших в стране.

A1 Telekom Austria Group — ведущий провайдер телекоммуникационных услуг и цифровых решений в Центральной и Восточной Европе с общим числом пользователей более 25 млн. Компания работает в семи странах: Австрии, Беларуси, Болгарии, Хорватии, Словении, Сербии и Северной Македонии. Общий доход A1 Telekom Austria Group на рынке телекоммуникационных услуг и в финансовом секторе составил на конец 2018 года 4,47 млрд евро. Общий штат всех компаний группы насчитывает около 19 тыс. сотрудников. A1 Telekom Austria Group является европейским подразделением компании Amеrica Mоvil, одного из крупнейших мировых провайдеров беспроводных услуг.