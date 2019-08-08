Минобороны: Украинские инспекторы подтвердили отсутствие военной деятельности в указанном районе

Минск, 8 августа. 5—8 августа в соответствии с соглашением между правительствами Беларуси и Украины о дополнительных мерах доверия и безопасности украинская группа в составе четырех человек провела инспекцию указанного района на территории Беларуси и посетила 38-ю отдельную гвардейскую десантно-штурмовую бригаду.

"В ходе инспекции подтверждено отсутствие в указанном для инспекции районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями двухстороннего соглашения", — сообщила пресс-служба Министерства обороны Беларуси. В ходе посещения бригады военным инспекторам Украины "была предоставлена возможность оценить информацию в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники, которая была представлена Республикой Беларусь в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности по посещаемой воинской части, а также ознакомиться с повседневной деятельностью десантно-штурмовой бригады, учебным процессом подготовки военнослужащих".

По результатам проведенных верификационных мероприятий украинская сторона "проинформирует государства — участники ОБСЕ соответствующим форматом уведомления".