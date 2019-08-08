"Шахтер" крупно проиграл "Торино" в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы

Минск, 8 августа. Солигорский "Шахтер" практически потерял шансы на выход в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

8 августа в первом матче третьего раунда отбора белорусская команда проиграла в Турине итальянскому "Торино" со счетом 0:5 (голы: Белотти, 2, 63, с пенальти, Иццо, 15, Де Сильвестри, 72, Бонифаци, 76).

Состав гостей: Климович (капитан), Матвейчик, Хадаркевич (Януш, 66), Антич, Бурко, Баланович (Хващинский, 72), Рыбак, Бакай (Е.Вишняков, 77), Сачивко, Ковалев, Эбонг. Предупреждения получили Эбонг (25) и Баланович (57).

Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 8:23 в пользу «Торино» (первый тайм — 6:8), из них в створ ворот — 1:11 (1:3), опасные атаки — 19:41 (7:19), угловые удары — 2:9 (2:7), штрафные удары — 13:17 (6:7), офсайды — 3:2 (0:1).

Ответный матч пройдет 15 августа на минском стадионе "Динамо". Победитель пары выходит на лучшего в паре "Пюник" (Армения) — "Вулверхэмптон" (Англия) (первая встреча — 0:4).

Как уже сообщалось, в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы борисовсий БАТЭ выиграл в Боснии у "Сараево" — 2:1 (Д.Бага, 19, Мукам, 71, с пенальти — Ханджич, 89).

Победитель выходит в плей-офф квалификации ЛЕ, где встретится с победителем пары "Астана" (Казахстан) — "Валлетта" (Мальта). Поединок соперников в Нур-Султане завершился победой "Астаны" — 5:1.