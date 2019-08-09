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Дата распечатки: 09.08.2019 16:25
 
09.08.2019 15:43 Общество

Сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД раскрыли канал незаконной миграции

Минск, 9 августа. Сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД раскрыли канал незаконной миграции, сообщила пресс-служба ведомства.

В Чаусах и Могилеве оперативники задержали семерых индийцев, которые подпольным путем намеревались оказаться в Евросоюзе.

Иностранцы пояснили, что находятся в Беларуси уже больше месяца в ожидании знакомого из России. Именно он обещал доставить их за границу, однако в итоге оставил в гостинице.

"За услуги 42-летний армянин взял с каждого нелегала по 1.000 евро, а по приезде в Беларусь потребовал от них еще по 2.500 евро. У пассажиров денег не оказалось, и он попросту бросил их в Могилеве, оборвав всякую связь", — сообщило МВД.

По информации силовиков, пятеро постояльцев через свою диаспору в России собирались туда вернуться, но их задержали в пути. Еще двое остались в областном центре, где также были задержаны.

Марина Носова, БелаПАН.

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