Румас: В ЕАЭС необходимо продолжить создание равных условий хозяйствования и формирование единых рынков

Минск, 9 августа. О необходимости продолжить создание равных условий хозяйствования на общем пространстве Евразийского экономического союза заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас 9 августа на заседании Евразийского межправительственного совета в Чолпон-Ате (Кыргызстан).

"Определенная работа в данном направлении ведется. Постепенно мы учимся принимать решения национального уровня с оглядкой на обязательства в ЕАЭС", — отметил Румас, слова которого приводит пресс-служба правительства. В то же время, по его словам, продолжают поступать запросы предприятий и организаций об особенностях работы на рынках стран союза, доступе к госзакупкам, специфике субсидирования национальных производителей, организации транзита, таможенно-тарифных мерах.

В марте вступило в силу соглашение о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе. Маркировка должна обеспечить прозрачность товарных потоков и пресечь распространение контрафакта, однако внедрение средств идентификации, подчеркнул Румас, не должно стать еще одним инструментом сдерживания для внутренней торговли. "Поэтому белорусская сторона выступает за взвешенность и последовательность принимаемых по данным вопросам решений. Считаем, что наибольший эффект от реализации соглашения будет достигаться, когда в процессе идентификации товарных потоков будут участвовать все государства-члены", — сказал премьер-министр.

По его словам, еще одна важная задача в ЕАЭС — принять меры по скорейшему переходу к согласованной, а в перспективе и к единой промышленной и агропромышленной политике. Кроме того, следует продолжить "системную работу по формированию единых рынков союза". Остается неурегулированным важнейший для белорусской стороны вопрос формирования хозяйствующими субъектами тарифов на транспортировку газа, заявил Румас.

К 2025 году должен быть сформирован единый транспортный рынок. Глава белорусского правительства отметил, что в этой сфере тоже есть серьезные вопросы, в том числе медленная реализация программы развития каботажных перевозок. В повестку дня включен вопрос, который касается формирования общего финансового рынка. "Важно с полной ответственностью подойти к этой работе, не допустить тех ошибок и пробелов, которые в последующем станут преградой для полноценной реализации договоренностей", — подчеркнул премьер-министр.

По мнению белорусской стороны, финансовый рынок должен быть полноценным и действительно свободным, обеспечивающим реальную конкурентоспособность и равенство условий для участников экономических отношений внутри союза.

Участники заседания обсудили нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств — членов ЕАЭС, совместные прогнозы развития и балансы спроса и предложения в АПК на 2019—2020 годы, формирование общего финансового рынка союза и другие вопросы, отмечается в релизе.