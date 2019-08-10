МАРТ может временно вернуть регулирование цен на социально значимые товары при угрозе невыполнения плана по инфляции

Минск, 10 августа. Министерство антимонопольного регулирования и торговли заявило о "возможном введении временного ценового регулирования на социально значимые товары" при угрозе невыполнения плана по инфляции на 2019 год.

"В 2019 году динамика потребительских цен складывается в рамках прогнозной траектории. Прирост цен в июне 2019 г. к декабрю 2018 г. составил 2,9%, к июню 2018 г. — 5,7% (при прогнозе 3,5 и 6,3% соответственно)", — отмечается в сообщении ведомства.

Вместе с тем, в течение 2019 года на потребительском рынке "сохраняется повышенная динамика роста потребительских цен: в годовом выражении — на уровне 5,5-6,2%". При этом рост цен на социально значимые товары (в соответствии с перечнем, утвержденным Экспертным советом по вопросам цен и тарифов) "по отдельным позициям почти в 2 раза превышает общий уровень цен и находится в диапазоне 9-11%".

"Такая интенсивность прироста цен опережает рост доходов населения, что фактически снижает доступность продуктов питания и покупательскую способность в целом, прежде всего для наиболее уязвимых слоев населения", — подчеркивает МАРТ.

При этом "на фоне замедления роста цен производителей более ускоренный рост демонстрируют розничные цены, в основном, в результате роста торговых надбавок". "Рост цен производителей с/х продукции в годовом выражении замедлился с 7,1% в декабре 2018 г. до 6,4% в июне 2019 г., производителей потребительских товаров — с 3,7 до 3,5% соответственно. При этом рост потребительских цен на товары за этот период ускорился с 4,9 до 5,3%", — отмечает МАРТ.

Ведомство считает, что складывающаяся ситуация "создает риски для выполнения целевого показателя по инфляции по итогам года" (5%).

МАРТ провел "ряд рабочих встреч с крупными торговыми сетями о ситуации на потребительском рынке, возможных мерах реагирования, по результатам которых были определены предельные уровни торговых надбавок на основные социально значимые товары". Министерство "предлагает всем субъектам торговли придерживаться установленных рекомендаций". В частности, максимальный размер торговой надбавки (с учетом оптовой) не должен превышать: на пастеризованное молоко и кефир жирностью до 2,5%, сметану жирностью до 20%, творог жирностью до 6% без вкусовых добавок и наполнителей — 15%, на говядину, свинину (кроме бескостного мяса), тушки кур, цыплят-бройлеров, ржано-пшеничный хлеб (за исключением нарезанного), сливочное масло жирностью до 72,5% — 20%, яйца категории С-2 — 25%, твердый и полутвердый сыр, пшеничную муку высшего сорта, манную, пшенную и овсяную крупу, свежие овощи (свеклу, морковь, белокочанную капусту, репчатый лук, огурцы, помидоры) и картофель — 30%.

"При этом если применяемые торговые надбавки ниже рекомендуемого уровня, это не должно приводить к их увеличению до предельного уровня", — подчеркивает министерство.

МАРТ "продолжит мониторинг развития ценовой ситуации по этим товарам (включая анализ цен по всей цепочке: производителей, переработки, розницы)". "При отсутствии положительных изменений, с учетом реализации рисков для выполнения целевого показателя по инфляции, по итогам августа 2019 г. будет рассматриваться вопрос о возможном введении временного ценового регулирования на социально значимые товары, определенные постановлением правительства Республики Беларусь от 17.01.2014 № 35 "Об утверждении перечней социально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые регулируются государственными органами, и признании утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Беларусь", — предупредило ведомство.