Губаревич: Каждая кампания наблюдения выявляет факты, не позволяющие назвать парламент легитимным

Минск, 12 августа. Каждая кампания наблюдения "Право выбора" выявляет конкретные факты нарушений, фальсификаций и махинаций, которые не позволяют назвать выборы в Беларуси демократическими, а парламент — легитимным. Об этом на пресс-конференции 12 августа в Минске заявил председатель движения "За Свободу" Юрий Губаревич.

"В белорусском обществе, в наиболее политизированной его части, перед каждой избирательной кампанией идет дискуссия: стоит ли в ней участвовать, проигнорировать ли ее, устроить бойкот, зачем выдвигать кандидатов, если все равно известно, что сфальсифицируют, — отметил политик. — Но, к сожалению, мы живем в такой ситуации, что режим Александра Лукашенко, особенно его внешнеполитическое ведомство, всячески пытается легитимировать действующую власть — не столько в глазах белорусских граждан, которым, может быть, все ясно, сколько в глазах западных партнеров. Вопрос признания Палаты представителей полноценным органом ставится на каждой избирательной кампании в парламент. И единственная возможность показать, что этот орган не выбирается людьми в Беларуси, а формируется исключительно по приказу вертикали, — провести полноценное наблюдение".

"Это наблюдение нам нужно не только для того, чтобы зафиксировать какие-то факты нарушений, но для того, чтобы сделать выборы в Беларуси свободными и демократическими. Это наша основная задача. Каждая кампания дает нам возможность за счет того, что мы находим нарушения, фальсификации, махинации на выборах, указывать на конкретные факты, которые не позволяют назвать выборы демократическими и считать легитимным избрание парламента", — добавил он.

Как утверждает Губаревич, оппозиционные структуры из числа организаторов кампании наблюдения выдвигают своих кандидатов в депутаты именно для того, чтобы продемонстрировать, как происходят фальсификации. "В ситуации, когда нет альтернативных кандидатов, когда никто из оппозиционных политиков не проводит сильных кампаний, не работает с электоратом, не получает реальной поддержки, властям не нужно фальсифицировать выборы, — пояснил лидер движения "За Свободу". — В этом случае на столы, наконец, вывалят эти бюллетени и на глазах у международных, местных наблюдателей подсчитают, поскольку, если власть все равно обеспечивает "альтернативу" на участках, нет никакой разницы, кто будет назван победителем от власти — ставленник А или ставленник Б".

"Именно для этого мы выдвигаем своих кандидатов, получаем поддержку общества, распространяем информацию о своих предложениях, находим доказательства и влияем на то, чтобы выборы в конце концов проводились совершенно по другим принципам и подходам", — подытожил политик.

Кампанию наблюдения "Право выбора" проводят Объединенная гражданская партия, Партия БНФ, Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), оргкомитеты по созданию партии"Белорусская христианская демократия" и Партии свободы и прогресса, движение "За Свободу", Белорусская партия "Зеленые" и независимый профсоюз РЭП.

Выборы в Совет Республики Национального собрания седьмого созыва пройдут 7 ноября, в Палату представителей — 17 ноября 2019 года.