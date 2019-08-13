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Дата распечатки: 13.08.2019 16:06
 
13.08.2019 15:21 Экономика

Шейман доложил Лукашенко о строительстве завода по выпуску пластиковых лыж и "работе на Африканском континенте"

Минск, 13 августа. Александр Лукашенко 13 августа принял с докладом управляющего делами президента Виктора Шеймана, сообщила пресс-служба белорусского руководителя.

Шейман "доложил в целом о выполнении поручений президента, в том числе по строительству предприятия по выпуску пластиковых лыж". Запуск намечен на октябрь.

"Кроме того, на встрече был обсужден вопрос по финансовой структуре УД: стоит задача создать соответствующие финансовые инструменты, которые позволят более эффективно работать системе Управления делами", — отмечается в релизе.

Речь шла также о создании центра миниинвазивной эндоскопической хирургии на базе Республиканского клинического медицинского центра. "Как планируется, это учреждение предложит пациентам новые медицинские технологии мирового уровня. Это касается лечения позвоночника, заболеваний  урологического характера и сложных случаев лор-заболеваний", — сообщает пресс-служба.

Шейман "доложил о проводимой по поручению президента работе на Африканском континенте". "В стадии завершения" совместное предприятие в области сельского хозяйства, которое будет заниматься производством и переработкой молока, говядины и птицы. Решается вопрос о строительстве электростанции на солнечных панелях. Создается автотранспортное предприятие по перевозке грузов на юге Африки, а также предприятие, которое будет заниматься возведением дорог и линий электропередачи.

БелаПАН.

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