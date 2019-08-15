Президент Литвы: Правительство Латвии приняло решение закупать электроэнергию с БелАЭС

Минск, 15 августа. Правительство Латвии приняло решение закупать электроэнергию, которая будет производиться на Белорусской АЭС.

Об этом журналистам вечером 14 августа в Берлине сообщил президент Литвы Гитанас Науседа, передает балтийское информагентство BNS.

Он с сожалением отметил, что латвийское правительство приняло это решение, не дождавшись окончания консультаций с Министерством энергетики Литвы. "Решение Латвии — политическое решение. Насколько я знаю, с Министерством энергетики Литвы были проведены консультации, но решение было принято до окончания консультаций, о чем следует сожалеть", — заявил он.

Как сообщает BNS, о своем намерении закупать электроэнергию непосредственно у Беларуси после того, как Литва начнет блокировать импорт электричества из-за запуска БелаАЭС и прекратит торговлю этим ресурсом через свою границу, правительство Латвии объявило 14 августа.

Сейчас электричество из Беларуси попадает на территорию Евросоюза только через территорию Литвы.

За январь—май 2019 года Беларусь экспортировала в соседние государства 755 млн 299 тыс. киловатт-часов электрической энергии, выручив за поставки 39 млн 63,7 тыс. долларов. Дороже всего Беларусь продавала электроэнергию Латвии: в апреле было поставлено 502 тыс. кВт·ч на 36,6 тыс. долларов (почти по 7,3 цента за киловатт-час), в мае — 4 млн кВт·ч за 298,5 тыс. долларов (7,46 цента за киловатт-час).

На пресс-конференции 28 мая на Белорусской АЭС в Островце (Гродненская область) заместитель министра энергетики Михаил Михадюк сообщил, что Беларусь имеет потенциал для экспорта в год более 2 млрд киловатт-часов электроэнергии, сгенерированной на собственных мощностях.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца за счет кредита России по типовому российскому проекту ВВЭР-1200. Кредитная линия до 10 млрд долларов на строительство станции открыта до 2035 года. Ядерное топливо для атомной станции планируется доставить к 1 октября. Физический пуск первого энергоблока БелАЭС, на этапе которого в реактор загрузят топливо, должен состояться осенью. Ввод в эксплуатацию первого энергоблока БелАЭС запланирован на декабрь 2019 года, второго — на июль 2020-го. Предполагается, что атомная станция будет вырабатывать 18 млрд кВт·ч электроэнергии ежегодно.

Самым активным критиком БелАЭС является Литва. В Вильнюсе убеждены, что ее строительство ведется без соблюдения требований безопасности и экологических стандартов. Беларусь эти претензии отвергает. 15 июня 2017 года литовский сейм принял закон о признании строящейся в Беларуси АЭС небезопасной и представляющей угрозу для литовской национальной безопасности, окружающей среды и общественного здоровья. Ранее парламент Литвы принял закон, призванный ограничить импорт электроэнергии из Беларуси и России. Литва также призвала соседей из ЕС (Латвию, Эстонию, Польшу и Финляндию) не покупать электроэнергию с атомных электростанций в Беларуси и Калининградской области России.