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Дата распечатки: 15.08.2019 10:40
 
15.08.2019 09:08 Политика

Лукашенко: Укрепление межкорейского диалога позволит определить новые возможности для расширения сотрудничества между Минском и Сеулом

Минск, 15 августа. Александр Лукашенко "от имени белорусского народа и себя лично" поздравил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и народ этой страны с национальным праздником — Днем освобождения.

"Наши страны продолжают углублять плодотворное взаимодействие в области высоких технологий, науки и культуры, стремятся к динамичному развитию торгово-экономических отношений", — отметил Лукашенко в своем послании, которое цитирует его пресс-служба.

Белорусский руководитель "выразил убеждение, что дальнейшее укрепление межкорейского диалога и усилия Республики Корея по установлению мира и доверия в регионе позволят определить новые возможности для расширения конструктивного сотрудничества между Минском и Сеулом".

БелаПАН.

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