В Мингорсуде начался самый крупный процесс по "делу медиков"

Минск, 19 августа. В Минском городском суде 19 августа начался самый крупный процесс по так называемому "делу медиков". На скамье подсудимых 21 человек, из них восемь — бывшие чиновники системы здравоохранения. Они обвиняются по разным частям статьи 430 УК (получение взятки). Председательствует на процессе судья Игорь Любовицкий.

Обвинение представляют прокуроры Вадим Лолуа и Александр Андреев.

По информации, размещенной на сайте Верховного суда, бывший директор Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении Минздрава Александр Столяров обвиняется по ч. 1, 2 и 3 ст. 430 ( получение взятки, получение повторно, получение взятки в особо крупном размере либо лицом, занимающим ответственное положение). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Экс-заместителю Столярова Сергею Зинченко и бывшему начальнику отдела регистрации медтехники и изделий медназначения названного центра Сергею Лещиловскому предъявлено обвинение по ч. 1 и 2 ст. 430.

В прошлом гендиректор предприятия "Белфармация" Вячеслав Гнитий обвиняется по ч. 2 и 3 ст. 430, бывший гендиректор Гомельского УП "Фармация" Наталья Судакова — по ч. 2 данной статьи.

Экс-начальника информационно-справочного отдела Гродненского РУП "Фармация" Андрея Щуку, который с 2012 по 2017 год возглавлял это предприятие, обвиняют по ч. 1 ст. 430 УК, а гендиректора Витебского РУП "Фармация" Екатерину Шнитко — по ч. 3 ст. 430.

По ч. 2 ст. 430 и ч. 1 ст. 431 УК (дача взятки) обвиняется бывший директор госпредприятия "Академфарм" Михаил Гаврилов .

Еще одиннадцати фигурантам дела предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 431 УК (дача взятки повторно либо в крупном размере), им грозит до семи лет лишения свободы. В их числе — учредитель сети аптек "Искамед" Сергей Шакутин.

Обвинение по ч. 1 ст. 431 УК предъявлено и двум представителям бизнеса — бывшему главе представительства концерна Fresenius в Беларуси Геннадию Соболевскому и учредителю компании "Геол-М" Владимиру Ладутько.

Последний фигурировал в качестве взяткодателя сразу на нескольких процессах по "делу медиков", которые проходили в этом году. По обвинению в получении от Ладутько взятки в размере 2 тыс. долларов осужден на два с половиной года ограничения свободы бывший главврач Республиканского центра медицинской реабилитации и бальнеолечения Сергей Корытько.

Ладутько также проходил в качестве свидетеля по делу осужденного на пять лет лишения свободы бывшего главврача 12-й стоматологической поликлиники Минска Владимира Кравчёнка. Ему, среди прочих эпизодов, вменили в вину взятки от Ладутько на общую сумму более 25 тыс. долларов.

Ладутько давал показания и на суде против бывшего начальника управления здравоохранения Гродненского облисполкома Андрея Стрижака, который осужден на семь с половиной лет лишения свободы. Согласно обвинению Стрижак получил от Ладутько взятки на сумму 20 тыс. долларов.

Геннадий Соболевский тоже фигурировал как свидетель в суде над Стрижаком. Согласно обвинению в течение нескольких лет он передал Стрижаку в качестве взяток 1 тыс. долларов США.

О вскрытии масштабной коррупционной схемы в сфере здравоохранения КГБ сообщил в конце июня 2018 года. Тогда же по всей Беларуси начались массовые задержания чиновников Минздрава, в том числе высокопоставленных, а также главврачей и заведующих отделениями больниц.

11 сентября на совещании по проблемам в системе здравоохранения Александр Лукашенко сообщил, что по делу о коррупции в системе здравоохранения "почти 100 человек попали под следствие, фигурируют десятки миллионов долларов преступных средств".

11 июня нынешнего года, назначая Владимира Караника на должность министра здравоохранения, Лукашенко потребовал навести порядок в системе здравоохранения и не допускать коррупционных проявлений. "Это же позор, когда снизу доверху повязаны взятками руководители учреждений и организаций! Притом хорошие руководители, которые себя хорошо как специалисты зарекомендовали", — сказал Лукашенко.

"До сих пор ко мне ходят, просят: уникальный человек, отпустите, он будет там дневать и ночевать, в учреждении здравоохранения. Взятки, которые взял, вернул в двойном размере — надо простить. Сижу и думаю: а как простить? Ведь предупреждал же всех, что коррупция — это не про Беларусь. Прощения не будет никому. Немножко прибурели, как в народе говорят, обнаглели, поэтому всех надо привести в чувство. И вы это можете сделать", — заявил глава государства.