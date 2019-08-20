Лукашенко рассчитывает на кардинальные изменения в правоохранительной сфере

Минск, 20 августа. Александр Лукашенко рассчитывает на кардинальные изменения к лучшему в правоохранительной сфере и устранение всех недостатков. Об этом он заявил 20 августа на совещании о качестве работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений, сообщает пресс-служба президента.

"Мы собрались не для того, чтобы отчитаться друг перед другом, а я — сказать красивые слова перед обществом. Нас будут обвинять, что выборы и прочее. Дело абсолютно не в выборах, — подчеркнул Лукашенко. — Мы будем говорить много нелицеприятных вещей, по крайней мере, я нацеливаю вас на это".

Он предупредил собравшихся, что встреча "в рамках этого совещания должна стать исторической". "Исторической в том смысле, что в этом зале собрались все те, от кого зависит суверенитет и независимость нашей страны, в их основе лежит стабильность. А в основе этой стабильности лежит внутриполитическая ситуация в нашем государстве и доверие людей к власти. Так вот, в этом зале собрались все те, кто определяет судьбу страны и, давайте не будем кривить душой, судьбу каждого из граждан. От нас с вами зависит, какой будет страна, как будут жить наши люди и какими будут эти люди", — сказал Лукашенко.

"Мы часто говорим: слава богу, что это не у нас. Слава богу, что мы не породили в стране класс олигархов, которые не просто разруливают те или иные ситуации, но и рулят страной. Мы не позволили бандитам и преступникам поделить страну на части, крышевать эти части, паразитируя на наших людях. Это величайшее достижение не только последнего времени, но всего периода независимой Беларуси. И это сделано благодаря той политике, которую проводит власть, и тому, что делаете вы — представители правоохранительных органов", — считает Лукашенко.



Совещание с правоохранительным блоком глава государства анонсировал 13 августа на встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем. "В ближайшее время мы со всей правоохранительной системой (скорее всего, на следующей неделе) встретимся и поговорим по злободневным вопросам. Должен прямо сказать, что последней каплей, которая заставила меня спланировать такое мероприятие, что естественно вызвало у меня настороженность, — это чрезмерное затягивание следственных действий", — сказал Лукашенко. В частности, добавил он, это ситуация с главным инженером Минского завода колесных тягачей Андреем Головачом, который провел 50 месяцев в следственном изоляторе и был оправдан судом.