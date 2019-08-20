Лукашенко правоохранителям: Сами можем оказаться на месте людей, которых вы прессуете

Минск, 20 августа. На совещании 20 августа Александр Лукашенко выразил возмущение качеством работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений.

Он, в частности, "поднял проблему обоснованности возбуждения уголовных дел и практики избрания меры пресечения в виде заключения под стражу".

"В последнее время наблюдается рост возбужденных уголовных дел по коррупционным преступлениям, — цитирует Лукашенко пресс-служба президента. — При этом одним из характерных негативных проявлений является уголовное преследование лиц по формальным признакам преступного деяния, а в результате — отсутствие состава преступления либо незначительность последствий его совершения".

"Не знаю, кому нужны эти дела, — добавил он. — Зачастую возбуждение уголовных дел в отношении должностных лиц приобретает широкую огласку в СМИ, а их последующее прекращение по реабилитирующим основаниям вызывает негативную реакцию населения и является поводом для критики правоохранительных органов и власти в целом".

Лукашенко также обратил внимание "на недостаточность действенного прокурорского надзора", когда уголовные дела направляются в суд без необходимых анализа и проверки, и на работу судей. "У нас сложилась такая практика: судье, чтобы принять какое-то решение, надо куча доказательств и объемов каких-то фактов преступлений. Практика негодная! Достаточно одного-полутора преступлений, чтобы негодяя наказать", — заявил глава государства.

"Президент подчеркнул недопустимость сохранения палочно-галочных подходов к оценке деятельности органов внутренних дел и следственных подразделений", — сообщает пресс-служба. "Каленым железом следует это выжечь. Словами не поможем. Надо это сделать на основании законодательных актов, ибо они по-прежнему будут ставить палочки-галочки и хвастаться, какие они великие, сколько расследовали уголовных дел", — сказал Лукашенко.

По его словам, основной причиной, способствующей принятию должностными лицами правоохранительных органов неправомерных решений в уголовном процессе, является неэффективность системы оценки оперативно-служебной деятельности.

"Тенденция работы правоохранительных органов на статистику способствует концентрации сотрудников не на обеспечении законности, защите прав и интересов граждан, реагировании на нарушение законов, а на искусственной демонстрации своей работы путем достижения плановых показателей и статистики, — подчеркнул Лукашенко. — Мы, конечно же, будем обращать внимание на статистику, но надо разбираться, что лежит в ее основе — искусственные показатели или это действительно показатели реальной работы в правоохранительной системе".

Отдельное внимание Лукашенко обратил на проблему доказательной базы при расследовании коррупционных преступлений. "На проблемы в этом направлении указывает и Верховный суд, — отмечает пресс-служба президента. — Как показывает практика, порой обвинения строятся на чьих-то сбивчивых воспоминаниях о давних событиях, при этом конкретный факт получения взятки отсутствует".

По словам Лукашенко, такие подходы к доказыванию вины потенциального взяткополучателя существенно повышают риск его оговора, в том числе конкурентами.

"Взятка — это когда вы зафиксировали аудио, видео, что человеку принесли и дали ее. Все — никуда не денешься, не отвертишься. А что такое, когда человек где-то вспомнил, что он кому-то дал взятки? И начинается (это особенно милиции характерно): кто-то где-то сказал — человеку заломили руки и начали выкручивать. Должны быть железобетонные доказательства подобных вещей, ибо мы придем к тому, что в обществе появится и буйно будет процветать практика: не понравился человек — оговорил его, дал против него показания, и пошли", — заявил Лукашенко.

При этом он подчеркнул, что ослаблять борьбу со взяточничеством нельзя и никакого смягчения наказания для коррупционеров быть не должно. "Но ни в коем случае мы не должны наказать человека, который не виновен. Лучше не расследуйте эти уголовные дела, если вы не видите железобетонных доказательств", — сказал глава государства.

"Вы не только должны быть чистилищем, но и уметь вовремя проинформировать президента с целью защиты людей", — заявил Лукашенко, обращаясь к участникам совещания. "Исходя из того, что я только обозначил, вы со мной согласитесь, что сегодня не рядовое совещание у президента, и по всем фактам мы должны принять соответствующие решения", — подчеркнул он.

Руководство Администрации президента Лукашенко призвал не только назначать кадры, "но и оберегать их", "а жуликов и проходимцев — каленым железом выжигать из наших рядов".

"Справедливое должно быть отношение к людям. Ведь сами можем оказаться на месте тех людей, которых вы порой прессуете, и незаконно", — добавил Лукашенко.

Он призвал правоохранительные органы "работать не просто эффективно, а качественно, толково", положив в основу не только закон, в котором "не пропишешь все, что происходит в жизни", а справедливость.

"Не давите людей излишне. Но, с другой стороны, не прощайте ничего подонкам, негодяям и бандитам. Ибо о стабильности потом в нашем обществе разговора быть не может", — резюмировал глава государства.