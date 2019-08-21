Ключевые игроки рынка удобрений стран СНГ соберутся на конференции в Минске

Минск, 21 августа. Глобальное независимое ценовое агентство Argus организует в Минске 3-ю международную конференцию "Argus. Минеральные удобрения 2019. Производство, торговля и логистика в странах СНГ и Балтии".

Конференция пройдет 4—6 сентября и будет посвящена обзору текущих тенденций рынка удобрений в Беларуси, России, Украине, странах Средней Азии и на других близлежащих рынках.

"В рамках деловой программы конференции будут даны прогнозы расширения производственных мощностей по выпуску удобрений и реализации новых горнодобывающих проектов на территории стран СНГ", — сообщают организаторы.

Предполагается, что участники мероприятия обсудят ключевые аспекты логистики: особенности транспортировки железнодорожным и морским транспортом, специфику работы портов и терминалов, возможности и перспективы транзита по территории Беларуси и стран Балтийского региона.

"В конференции примут участие ведущие производители минеральных удобрений из стран СНГ, международные поставщики продукции и компании, специализирующиеся на экспорте и импорте минеральных удобрений, их транспортировке и перевалке", — говорится в сообщении.

По информации организаторов, традиционно интерес к таким мероприятиям проявляют трейдеры, стивидоры, сюрвейеры, экспедиторы, брокеры и представители смежных сегментов отрасли.

Спонсор мероприятия — Белорусская калийная компания — организует для участников конференции экскурсию на калийную шахту ОАО "Беларуськалий" в Солигорске.

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