Всемирный банк: Беларуси не стоит откладывать трудные реформы

Минск, 21 августа. Беларуси не следует откладывать структурные реформы в реальном секторе экономики. Такое мнение высказал глава представительства Всемирного банка в Минске Алекс Кремер в своем видеообращении на сайте ВБ.

"Серьезное преобразование экономики, институтов и даже общества будет трудным. Но чем дольше мы ждем, тем сложнее оно будет. А социальное воздействие таких преобразований можно смягчить как минимум за счет усиления социальных программ", — считает Кремер.

По его мнению, если Беларусь проведет структурные изменения, это позволит ей стать "более сильной, процветающей и экономически независимой страной".

Глава представительства Всемирного банка отметил, что Беларуси нужны структурные реформы, поскольку традиционные источники роста экономики исчерпаны.

"В прошлом в Беларуси наблюдался очень быстрый экономический рост. Он привел к быстрому повышению уровня жизни населения. Но этот быстрый рост обеспечивался за счет источников, которые сегодня исчерпали себя. Это были заимствования из-за рубежа, повышение цен на сырьевые товары и быстрый экономический рост в соседней России", — считает Кремер.

Вместе с тем, отметил он, эти источники роста исчерпаны, а в стране сохранился неэффективный госсектор.

"Основной проблемой является размер и неэффективность сектора госпредприятий. В этом секторе работает половина белорусов, но, к сожалению, неэффективность госпредприятий часто приводит к убыткам, которые обернулись долгами в банковском секторе", — констатировал глава представительства ВБ.

Он отметил, что чистая прибыль сектора госпредприятий снизилась с 5,3% ВВП в 2013 году до 1,5% ВВП в 2018-м. В то же время доля убыточных госпредприятий увеличилась с 7,7% до 12,9%.

"Власти брали кредиты за рубежом частично для того, чтобы покрывать убытки госпредприятий, поэтому за последние 10 лет существенно вырос госдолг Беларуси, а его большая часть приходится на иностранные заимствования", — сказал Кремер.

В 2015 году общий объем господдержки госпредприятиям составлял 9,5% ВВП. "Хорошая новость состоит в том, что объем этой господдержки сокращается", — подчеркнул Кремер.

По его мнению, некоторые госпредприятия нужно приватизировать по справедливым рыночным ценам, "а некоторые, к сожалению, придется закрыть".

"И это подводит нас к вопросу социальной защиты. Сегодня именно госпредприятия обеспечивают соцзащиту в Беларуси. Занятость на них означает, что любой работник может получить зарплату. Но эта модель является финансово неустойчивой", — полагает Кремер.

К счастью, продолжил он, есть альтернатива: "Беларуси нужно укреплять программы соцзащиты населения и обеспечить временно свободным работникам возможность получить достаточные пособия по безработице".

Представитель Всемирного банка обратил внимание на то, что в Беларуси 2,5% ВВП составляют расходы на социальную помощь, но из них только 0,006% ВВП тратится на расходы на пособия по безработице.

Рабочая сила, которая окажется на рынке труда после реструктуризации госсектора, может быть абсорбирована частным сектором, считает Кремер.

"Частный сектор растет, но мог бы расти намного быстрее, если будут решены некоторые основные проблемы. Прежде всего, 40% частных предприятий говорят, что они сталкиваются с неравным отношением государства по отношению к частным и государственным предприятиям", — отметил Кремер.

Также, добавил он, многие частные предприятия считают, что нормы законодательства применяются непредсказуемо и непоследовательно.

"Поэтому они не знают, какие нормы законодательства коснутся их и когда. Это то, что может быть исправлено и должно быть исправлено, чтобы стимулировать приток частных инвестиций и создание рабочих мест в частном бизнесе", — убежден представитель Всемирного банка.

По мнению Кремера, еще одна структурная проблема, которая требует решения, — субсидии на отопление.

"В настоящее время семьи, которые пользуются централизованным теплоснабжением, оплачивают лишь одну шестую (15,6%) его полной стоимости. Остальную часть оплачивают либо предприятия за счет более высоких тарифов, либо государство за счет субсидий", — констатировал Кремер.

Такая ситуация, полагает он, снижает конкурентоспособность предприятий и требует постоянных госзаимствований для поиска средств для таких субсидий.

"Так или иначе тарифы на отопление придется постепенно увеличивать. Мы хотим обеспечить, чтобы бедные и социально уязвимые семьи не пострадали от повышения тарифов на отопление. Это можно сделать путем расширения существующей программы субсидий на услуги ЖКХ как за счет расширения круга тех, кто их получает, так и посредством увеличения выплат", — заявил Кремер.