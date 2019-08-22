БАТЭ крупно проиграл "Астане" в первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы

Минск, 22 августа. В первом матче плей-офф квалификации Лиги Европы УЕФА борисовский БАТЭ проиграл "Астане" со счетом 0:3 (голы: Томасов, 23, Логвиненко, 44, Сигурйонссон, 52, с пенальти). Встреча прошла 22 августа на поле казахстанского клуба.

Состав гостей: Чичкан, Филипович, Яблонский, Драгун, Скавыш (Сарока, 79), Риос, Стасевич (капитан), Волков, Д.Бага (Виллюмсон, 61), Симович, Мукам (Туоминен, 54). Предупреждение получили Мукам (26) и Симович (81).

Статистика матча (подсчет УЕФА): удары по воротам — 8:22 в пользу "Астаны" (первый тайм — 3:10), из них в створ ворот — 2:6 (2:4), опасные атаки — 37:34 (16:18), угловые удары — 1:3 (0:1), офсайды — 1:1 (1:0), штрафные удары — 10:12 (7:7).

Ответная игра состоится 29 августа в Борисове. Победитель пары выступит в групповом раунде турнира.

C 2008 года БАТЭ только два раза не выходил в основной раунд еврокубков. В обоих случаях борисовчане проигрывали казахстанским клубам: в 2013 году — карагандинскому "Шахтеру" (0:1, 0:1; 2-й квалификационный раунд Лиги чемпионов), в 2016-м — "Астане" (0:2, 2:2; плей-офф квалификации Лиги Европы).