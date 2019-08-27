На Европейские игры в Минске было затрачено порядка 840 млн рублей

Минск, 27 августа. На подготовку и проведение II Европейских игр в 2017—2019 годах было затрачено порядка 840 млн рублей из различных источников: бюджетные средства, кредиты банков, спонсорская помощь, сообщил первый вице-премьер Александр Турчин 27 августа в программе "Разговор у президента" на телеканале "Беларусь 1".

По его словам, примерно 70% указанной суммы, или около 600 млн рублей, — инвестиционные затраты. "Конечно, в этой ситуации можно задать себе вопрос: это деньги, которые пошли на игры, или даже если бы не было игр, мы бы эти расходы все равно осуществляли?" — заметил Турчин и рассказал о завершенном в результате подготовки к играм недострое в студенческой деревне, а также о закупке транспорта для столицы и областных автопарков.

"Сказать, что если бы игр не было, эти траты бы не осуществлялись, — я бы так не сказал, потому что подвижной состав надо обновлять. Поэтому, на мой взгляд, про вот 600 миллионов, наверное, нельзя проводить такую прямую корреляцию, что это сиюминутные траты или сиюминутное мероприятие", — добавил чиновник.

"Дальше путем нехитрых математических расчетов у нас получается: 840 минус 600 — 240 миллионов, которые израсходованы непосредственно на проведение игр. Из них порядка половины — это средства спонсоров. То есть все как бы понятно. Если дальше расшифровать, то средства пошли на проживание спортсменов, питание. А питание — значит наши предприятия смогли заработать", — сделал вывод первый вице-премьер.

Он сообщил, что по итогам 2019 года будет проведен окончательный анализ. "Потому что сегодня у нас есть определенная информация о сумме проданных билетов, о заполняемости гостиниц, о товарах, купленных в это время иностранными гостями, когда они использовали tax-free. То есть ряд причин, которые мы оценим по итогам 2019 года и увидим полную картину", — отметил Турчин.

Первый вице-премьер также сказал, что Александр Лукашенко поддержал предложение правительства о том, чтобы львиная доля сэкономленных при проведении Евроигр бюджетных средств была направлена на повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. Небольшие суммы будут направлены на ремонт общежитий вузов и окончание ремонта Дворца спорта.

Лукашенко 27 августа во время доклада Турчина и вице-премьера Владимира Дворника предложил подсчитать затраты на прошедшие в июне в Минске II Европейские игры.

Глава государства заметил, что "этим вопросом были очень обеспокоены некоторые граждане". "Это в основном так называемая оппозиция (им, что ни сделай, все плохо). Они озаботились, что мы не компенсировали, не перекрыли те траты, которые были осуществлены в канун и во время проведения этих игр. Они напрочь забывают, что такое имидж Беларуси, что такое туристический приток во время игр, особенно после игр, а он увеличивается, какой доход, какую прибыль принесли эти игры нашим компаниям — общепиту, музеям, артистам и так далее", — отметил официальный лидер.

"Меня интересует финансовая сторона дела — что мы в результате игр получили, — добавил Лукашенко. — Притом хочу подчеркнуть: такие форумы — это честь для любой страны, поэтому за них и борются, и не каждому отдают такие форумы".

26 июня министр финансов Максим Ермолович сообщил в парламенте, что на подготовку II Европейских игр в 2017—2019 годах было потрачено 540 млн рублей (около 270 млн долларов по текущему курсу).

Два с половиной года назад Александр Лукашенко заявил, что проведение Европейских игр обойдется примерно в 50 млн долларов. В ноябре 2016 года во время рабочей поездки в Могилев он отметил, что перед тем как предложить кандидатуру Беларуси для проведения этих соревнований, правительство подсчитало, во сколько они обойдутся. "Мы посчитали, что даже в плюсе будем. Нам надо будет затратить где-то под 50 млн долларов за эти годы — это слезы для страны. А может, и того не надо — европейцы сказали, что помогут", — добавил Лукашенко.