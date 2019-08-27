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Дата распечатки: 28.08.2019 05:47
 
27.08.2019 23:15 Экономика, Общество

Турчин: По итогам семи месяцев 28 предприятий имеют зарплату ниже 400 рублей, зарплату менее 500 рублей — более полутысячи

Минск, 27 августа. По итогам семи месяцев 2019 года на 28 предприятиях в Беларуси зарплата ниже 400 рублей, сообщил первый вице-премьер Александр Турчин 27 августа в программе "Разговор у президента" на телеканале "Беларусь 1".

По его словам, по сравнению с началом года эта цифра снизилась почти в десять раз, но даже показатель в 28 организаций правительство не устраивает. "Поэтому мы будем принимать все меры, чтобы эти предприятия вышли на нормальный уровень заработной платы", — сказал Турчин.

Что касается предприятий, где зарплата менее 500 рублей, то "там задача более серьезная, начиная с их количества — это более 500 предприятий".

"Конечно, есть дифференциация в разрезе регионов страны. Все равно движение по повышению уровня оплаты труда правительство будет контролировать и принимать меры, чтобы мы поэтапно выходили на достойный уровень зарплаты", — сказал первый вице-премьер.

Он отметил, что Александр Лукашенко поддержал предложение правительства об увеличении ставки первого разряда для бюджетных организаций примерно на 12,6%. "Сегодня есть цифры средней зарплаты по стране по итогам семи месяцев текущего года — она составляет 1.055 рублей. Это те параметры, на которые мы планировали выйти по итогам 2019 года. Поэтому повышение ставки первого разряда позволит выйти на уровень 80% зарплаты бюджетников к средней зарплате по стране. Но, конечно, если средняя зарплата продолжит расти, то, конечно, будем вынуждены принимать еще какие-то решения в этом году по повышению зарплаты бюджетникам", — сказал Турчин.

При этом первый вице-премьер подчеркнул, что должно соблюдаться соотношение производительности труда и роста зарплат во всех сферах.

Алексей Орешко, БелаПАН.

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