На зарплаты бюджетникам в 2020 году запланировано более 10 млрд рублей

Минск, 2 сентября. В 2020 году, согласно предварительной оценке властей, расходы на выплату заработной платы бюджетникам могут увеличиться на 1,4 млрд рублей. По сведениям БелаПАН, проект консолидированного бюджета на будущий год предусматривает, что на оплату труда работников бюджетных организаций будет направлено 10,1 млрд рублей.

1 сентября в Беларуси повышены зарплаты бюджетникам: ставка первого разряда — на 12,6%, с 36,4 до 41 рубля. В целом на повышение оплаты труда бюджетников будет направлено дополнительно 300 млн рублей до конца текущего года, сообщила на прошлой неделе пресс-служба президента по итогам встречи главы государства с вице-премьерами.

По сведениям БелаПАН, проекты республиканского и консолидированного бюджета на 2020 год также предусматривают дополнительные расходы государства на повышение зарплат бюджетникам и пенсий.

В частности в 2020 году планируется увеличить расходы на оплату труда работников бюджетной сферы за счет средств консолидированного бюджета почти на 16% по сравнению с 2019 годом — до 10,1 млрд рублей. Также предусмотрено, что почти на 280 млн рублей, до 1,96 млрд, увеличатся трансферты из республиканского бюджета в Фонд социальной защиты населения на повышение пенсий.

По мнению наблюдателей, дополнительные расходы государства на повышение зарплат бюджетникам и пенсий связаны с началом предвыборного цикла.

"Рост доходов наименее обеспеченных категорий населения (пенсионеров, бюджетников) позволит снизить материальное расслоение в обществе. Такой подход соответствует целям властей в целом и может принести политические дивиденды накануне избирательной кампании в частности", — считает финансовый аналитик Александр Муха.

При этом наблюдатели вспоминают, что предыдущие президентские и парламентские выборы, в 2015—2016 годах, проходили без значительного повышения зарплат в предвыборный период.

"Предыдущие выборы обошлись без популизма, но тогда и возможности не было. Значительного профицита в бюджете, чтобы раздать деньги электорату, тогда не было, поэтому, ссылаясь на рецессию в экономике, государство вело себя скромно. В этот раз деньги на повышение зарплат бюджетникам появились, поэтому это и делается", — полагает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

При этом эксперты ожидают, что с 2021 года, когда в стране завершатся избирательные кампании, возможностей для дальнейшего повышения зарплат бюджетникам не будет. По мнению аналитиков, из-за вероятного сокращения нефтяных доходов в бюджете не будет большого профицита, который мог бы направляться на увеличение социальных выплат.

"Власти будут стремиться верстать его таким образом, чтобы он был бездефицитным. Соответственно, в таких условиях стоит ожидать стабилизации зарплат в бюджетной сфере после выборов, а не их дальнейшего роста", — резюмировал Иосуб.