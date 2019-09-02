На зарплаты бюджетникам в 2020 году запланировано более 10 млрд рублей
1 сентября в Беларуси повышены зарплаты бюджетникам: ставка первого разряда — на 12,6%, с 36,4 до 41 рубля. В целом на повышение оплаты труда бюджетников будет направлено дополнительно 300 млн рублей до конца текущего года, сообщила на прошлой неделе пресс-служба президента по итогам встречи главы государства с вице-премьерами.
По сведениям БелаПАН, проекты республиканского и консолидированного бюджета на 2020 год также предусматривают дополнительные расходы государства на повышение зарплат бюджетникам и пенсий.
В частности в 2020 году планируется увеличить расходы на оплату труда работников бюджетной сферы за счет средств консолидированного бюджета почти на 16% по сравнению с 2019 годом — до 10,1 млрд рублей. Также предусмотрено, что почти на 280 млн рублей, до 1,96 млрд, увеличатся трансферты из республиканского бюджета в Фонд социальной защиты населения на повышение пенсий.
По мнению наблюдателей, дополнительные расходы государства на повышение зарплат бюджетникам и пенсий связаны с началом предвыборного цикла.
"Рост доходов наименее обеспеченных категорий населения (пенсионеров, бюджетников) позволит снизить материальное расслоение в обществе. Такой подход соответствует целям властей в целом и может принести политические дивиденды накануне избирательной кампании в частности", — считает финансовый аналитик Александр Муха.
При этом наблюдатели вспоминают, что предыдущие президентские и парламентские выборы, в 2015—2016 годах, проходили без значительного повышения зарплат в предвыборный период.
"Предыдущие выборы обошлись без популизма, но тогда и возможности не было. Значительного профицита в бюджете, чтобы раздать деньги электорату, тогда не было, поэтому, ссылаясь на рецессию в экономике, государство вело себя скромно. В этот раз деньги на повышение зарплат бюджетникам появились, поэтому это и делается", — полагает старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.
При этом эксперты ожидают, что с 2021 года, когда в стране завершатся избирательные кампании, возможностей для дальнейшего повышения зарплат бюджетникам не будет. По мнению аналитиков, из-за вероятного сокращения нефтяных доходов в бюджете не будет большого профицита, который мог бы направляться на увеличение социальных выплат.
"Власти будут стремиться верстать его таким образом, чтобы он был бездефицитным. Соответственно, в таких условиях стоит ожидать стабилизации зарплат в бюджетной сфере после выборов, а не их дальнейшего роста", — резюмировал Иосуб.