Лукашенко об изменениях антинаркотитического законодательства: Отпустим, но немного

Минск, 2 сентября. О возможных изменениях в антинаркотическое законодательство Александр Лукашенко заявил во время общения 2 сентября со старшеклассниками столичной школы № 93 в микрорайоне Великий Лес.

Как сообщает пресс-служба президента, "разговор зашел о здоровом образе жизни, вреде чрезмерного употребления алкоголя и курения". "Про наркотики просто даже говорить не хочу, — сказал Лукашенко. — Недавно мы законы приняли жесточайшие. Что сейчас уже матери тех, кто попал в места не столь отдаленные, просят смягчить этот закон. Это по моей инициативе были приняты соответствующие законы. Притом, ну где-то мы, наверное, перегнули. Тот, кто наркотики потребляет, — больной человек. И я считал, что их надо воспитывать трудом — в колонии. Мы их воспитываем и перевоспитываем, но страшная ломка, когда тебя особо без медицины начинают отучать от этого. Поэтому где-то, наверное, мы должны больше их лечить. Но не прощать тем, кто потребляет".

Лукашенко сообщил, что готов встретиться с родителями подростков, осужденных за наркотики. "Думаю, надо встретиться с этими родителями, которые хотят со мной встретиться, — сказал он. — Но им же надо что-то сказать, и в этом отношении мы думаем, что сделать. А тем, кто сюда привозит, распространяет наркотики, никакой пощады не будет. Человек, употребляющий наркотики, способен на все. Это страшные люди. С теми, кто является источником этого страшного зла, мы будем точно так и поступать".

По словам Лукашенко, вводить ограничения и запреты, в том числе по курению в общественных местах, в части продажи табака, "надо аккуратно и постепенно". "По антинаркотическому законодательству мы убедились, что мы жестковато это сделали. Отпустим, но немного", — сказал он.

О встрече с Лукашенко неоднократно просили матери молодых людей, осужденных по антинаркотической статье 328 Уголовного кодекса. В частности встреча с главой государства была одним из основных требований активисток инициативы "Матери 328", которые с 11 июня по 3 июля проводили голодовку в деревне Остров Пуховичского района Минской области. Кроме встречи с Лукашенко они требовали встречи с главой Администрации президента Натальей Кочановой и министром внутренних дел Юрием Караевым, а также корректировки антинаркотической статьи и создания комиссии по пересмотру уголовных дел уже осужденных по ст. 328. Женщины прекратили голодовку после того, как с ними согласились встретиться Кочанова и Караев.

Кроме того, группа матерей молодых людей, осужденных по статье 328 УК, провела несколько пикетов в Минске с требованием, чтобы Администрация президента взяла под контроль пересмотр уголовных дел их детей "на предмет законности, справедливости и обоснованности" вынесенных приговоров.

Участники пикетов также просили принять меры по "устранению допущенных нарушений и содействовать назначению справедливых наказаний"; учесть их предложения по изменению статьи 328 "для дальнейшего представления в ПП НС".

13 июня 2019 года Палата представителей приняла во втором чтении поправки, которые предусматривают снижение на два года нижних пределов наказания по ч. 2 и 3 ст. 328 УК. 23 июля Лукашенко подписал соответствующий закон. Как поясняли БелаПАН в парламенте, согласно этим поправкам, для тех, кто уже осужден по ч. 2 и 3 ст. 328 УК, возможен пересмотр дел, но не автоматически, а по ходатайству осужденных.