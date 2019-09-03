Лукашенко призвал не допустить размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе

Минск, 3 сентября. Последствия отказа соблюдать требования Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) могут привести к новой войне, заявил Александр Лукашенко 3 сентября в Минске на международной конференции высокого уровня "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий".

По его словам, сегодня в мире усиливается "деградация системных основ международной безопасности, которые создавались с середины прошлого века". Одной из причин этого процесса стало "разрушение доверия между странами". Последним "печальным примером" этого явления глава государства назвал прекращение действия ДРСМД.

"Вы, наверное, понимаете, что спустя несколько лет мы начнем бороться против этого страшного зла, тратить деньги, проводить конференции, — заявил официальный лидер. — И те, кто сегодня повинны в нарушении этих договоров, возможно, будут инициаторами проведения таких конференций. Так не лучше ли сейчас остановиться?"

"Ведь так было и с терроризмом, приведу в пример Афганистан. То есть мы сами порождаем эти процессы, проблемы, против которых будем завтра бороться. Но ту проблему, которую я только что назвал… Терроризм, против которого мы сегодня боремся, просто померкнет перед этой проблемой буквально через пару лет. Если мы не остановимся, считайте, что мы сделали первый шаг к новой войне. И дай Бог, чтобы эта война хотя бы обошлась без ядерного оружия", — добавил он.

Лукашенко заявил, что реальная возможность появления ракет средней и меньшей дальности "в нашей тихой, спокойной, сытой Европе" является прямым путем к "росту напряженности на континенте и новому витку гонки вооружений". Эта гонка "уже началась и идет очень быстро". По словам белорусского руководителя, в ведущих странах "настолько форсируют этот процесс, что во время испытания нового оружия просто десятками и сотнями гибнут люди".

"Для восстановления доверия Беларусь последовательно и настойчиво продвигает идею необходимости возобновления широкого международного диалога как на региональном, так и на глобальном уровне, — сказал Лукашенко. — Без всеобщей готовности к новому переговорному процессу, который бы стабилизировал международные отношения, мы не можем гарантировать безопасность своих стран и народов".

"Необходим поиск объединяющей повестки, новых идей, разделяемых широким кругом государств и международных организаций. Одной из них, по моему мнению, должно стать противодействие размещению ракет средней и меньшей дальности в Европейском регионе", — добавил официальный лидер.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году в Вашингтоне лидерами США Рональдом Рейганом и СССР Михаилом Горбачевым.

20 октября 2018 года американский президент Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора из-за его несоблюдения Москвой. По мнению Вашингтона, российская сторона нарушила договор, создав ракету 9М729. В России эти обвинения опровергли, выдвинув встречные претензии. По мнению Москвы, договор нарушают США, размещая на объектах ПРО в Европе пусковые установки МК-41, которые разработаны для запуска крылатых ракет дальностью 2,4 тыс. км.

В декабре 2018 года США объявили, что выйдут из договора, если Россия в течение 60 дней не вернется к его исполнению. Действие ультиматума США истекло 2 февраля. В тот же день госсекретарь США Майкл Помпео заявил о приостановлении участия Соединенных Штатов в ДРСМД. Одновременно с этим был начат процесс по окончательному выходу страны из договора, который занял полгода.