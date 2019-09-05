Белорусская милиция может перейти на балльную систему оценки служебной деятельности

Минск, 5 сентября. Министерство внутренних дел Беларуси может перейти на балльную систему оценки служебной деятельности. Об этом сообщил министр внутренних дел Юрий Караев 5 сентября в программе "Разговор у президента" на телеканале "Беларусь 1".

Как заявил Караев, в последние годы руководители высокого звена МВД много раз твердили о необходимости отходить от "палочно-галочной системы" при оценке служебной деятельности.

Несмотря на это, отметил министр, в низовых подразделениях все равно "люди по инерции стараются", чтобы процент раскрываемости был не хуже, чем прежде. "А как он добывается — это уже, скажем, подгоняют решение под задачу. То есть делают как удобно и не всегда помнят, что за каждым делом стоит человек и его судьба, его права", — сказал Караев.

По его словам, в МВД будут стараться эти критерии изменить, но это произойдет не сразу. "Каждая работа должна как-то оцениваться, иначе — психология людей такая, что они перестанут что-либо делать и к чему-то стремиться. То есть какой-то показатель или критерий оценки должен быть", — подчеркнул министр.

Так, например, продолжил он, в МВД есть предложения и в настоящее время рассматривается возможность перехода на бальную систему, при которой баллы будут начисляться в зависимости от серьезности и значимости правонарушений. То есть, будет оцениваться не количество раскрытых мелких нарушений, а действительно серьезных, где нанесен крупный ущерб, где коррупция и значительный вред государству.

"Нужно не гоняться за каждой мелочевкой, а действовать именно там, где идет сознательное сокрытие каких-то негативных фактов, сознательные приписки, темные махинации, откаты", — дополнил Караев.

В наркоборьбе, по его словам, нужно делать ставку на раскрытие крупных каналов поставок, задержание крупных организаторов. "Чтобы не гонялись за мелкими потребителями, когда два подростка что-то сделали и им уже повесили групповое преступление. А еще, не дай бог, пытаются им навязать распределение ролей, чтобы речь шла об организованной группе", — привел пример глава МВД.

"То есть нужно не делать людям хуже, а все сомнения в пользу людей толковать, пусть даже правонарушителей и преступников", — дополнил министр.

Юрий Караев считает реальным разработать такую систему, но "нужно будет продумать каждое слово в инструкциях, методичках и внутренних приказах, проанализировать, как это будет работать, правильно ли их поймут" сотрудники правоохранительных органов на местах.

"Нужно оговорить условия и правила игры, чтобы не было соблазна натягивать или накручивать на какой-то результат", — подчеркнул глава МВД.

20 августа Лукашенко провел совещание "по вопросам качества работы правоохранительных органов" и назвал его историческим. Он выразил возмущение качеством работы правоохранительных органов по выявлению и расследованию преступлений. В частности, поднял проблему обоснованности возбуждения уголовных дел и практики избрания меры пресечения в виде заключения под стражу.

Лукашенко подчеркнул недопустимость сохранения палочно-галочных подходов к оценке деятельности органов внутренних дел и следственных подразделений. "Каленым железом следует это выжечь. Словами не поможем. Надо это сделать на основании законодательных актов, ибо они по-прежнему будут ставить палочки-галочки и хвастаться, какие они великие, сколько расследовали уголовных дел", — сказал белорусский руководитель.