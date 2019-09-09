09.09.2019 10:10 Фото
В Лиде открыли памятник Гедимину
7 сентября в Лиде (Гродненская область) прошла торжественная церемония открытия памятника великому князю литовскому Гедимину.
7 сентября в Лиде (Гродненская область) прошла торжественная церемония открытия памятника великому князю литовскому Гедимину.
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