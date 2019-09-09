09.09.2019 09:48 Фото
Open air "Звуки стройки"
При поддержке российской государственной компании "Росатом" 7 сентября в минском ботаническом саду прошел первый инженерно-акустический open air "Звуки стройки".
При поддержке российской государственной компании "Росатом" 7 сентября в минском ботаническом саду прошел первый инженерно-акустический open air "Звуки стройки".
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