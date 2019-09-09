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Дата распечатки: 09.09.2019 11:14
 
09.09.2019 09:48 Фото

Open air "Звуки стройки"

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При поддержке российской государственной компании "Росатом" 7 сентября в минском ботаническом саду прошел первый инженерно-акустический open air "Звуки стройки".

Фото Сергея Сацюка, БелаПАН.

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