Новый генпрокурор Украины: Дело Шеремета является приоритетным

Минск, 9 сентября. Расследование убийства журналиста Павла Шеремета является одним из приоритетов в работе Генеральной прокуратуры Украины, заявил новый руководитель ведомства Руслан Рябошапка.

По словам Рябошапки, на приоритетность дела обратил его внимание оставшийся при должности после смены власти в стране министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Аваков сам звонит и обращает внимание на приоритетные дела, с первых дней, когда я зашел в офис… Есть два дела, о которых мы говорили с Арсеном Борисовичем. Одно касается очень известного журналиста Павла Шеремета", — сказал генпрокурор в интервью РБК-Украина.

"Думаю, что не только я и президент, но и вы ждете жесткой реакции на эти кейсы: убийства общественных активистов, того же Павла Шеремета. Для нас же важно показать, что журналистов нельзя убивать и что на это будет ответ государства даже через три или пять лет, но виновные будут сидеть в тюрьме", — подчеркнул Рябошапка.

Известный белорусский журналист, исполнительный директор "Украинской правды" Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомашины в центре Киева. Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело по статье "Умышленное убийство". 20 июля текущего года президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении заслушать доклады силовиков о ходе расследования. Это было сделано 23 июля. Зеленский в присутствии журналистов заслушал открытую часть доклада главы Национальной полиции Сергея Князева, а затем удалился, чтобы принять закрытую часть. Вернувшись, президент заявил: "Я хочу вас всех заверить: из того, что я увидел, не могу сказать, в какой срок, но думаю, что у нас с вами будет результат. Действительно, полиция найдет, к ней присоединится прокуратура и СБУ, они помогут закончить дело, и люди, которые совершили убийство, будут найдены. Это все, что могу сказать на основании того, что я увидел".

"Из-за того, что я услышал сейчас без журналистов, я бы хотел, чтобы мы не очень сильно давили на сотрудников розыска. Там действительно очень много работы, и уверен, что очень много из этих фактов они не могли вам это показать. И я понимаю, почему не могли, потому что нам в этом деле нужен результат. Самое главное, чтобы люди, которые подорвали журналиста Павла Шеремета, были за решеткой", — сказал украинский лидер.